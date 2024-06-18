В ходе проходящей в эти дни выставке Eurosatory-2024 корейская компания Hanwha Aerospace демонстрирует реактивно-артиллерийскую систему Chunmoo с ракетой нового типа с дальностью полета 160 км.

На выставке Eurosatory в этом году впервые демонстрируется полноразмерная пусковая установка реактивно-артиллерийского комплекса K239 Chunmoo.

Chunmoo

реклама

Ранняя версия этой пусковой установки уже находится на вооружении некоторых стран.

Ракеты для системы Chunmoo — CGR-80 с дальностью 80 км (вверху), CTM-MR с дальностью 160 км (в центре), CTM-290 с дальностью 290 км (внизу)

Помимо пусковой установки также демонстрируются три типа управляемых ракет, предназначенных для использования с пусковой установкой Chunmoo. Две из них — управляемые ракеты калибра 239 мм с дальностью 80 км (CGR-80) и тактические ракеты с дальностью 290 км (CTM-290). Третья — новая управляемая ракета СТМ-МР калибром 280 мм и дальностью 160 км.

Пусковая установка Chunmoo способна нести два типа ракет одновременно, в двух боевых модулях, что повышает маневренность при выполнении миссий. Представители Hanwha Aerospace уверяют, что системой Chunmoo интересуются несколько европейских стран.

Поэтому рассматривается возможность создания Клуба пользователей Chunmoo (по образцу Клуба пользователей K9). В рамках него отдельные страны могли бы обмениваться опытом использования системы и координировать логистическую поддержку.

Chunmoo

«Наша цель — стать самым надежным партнером стран НАТО, предоставляя индивидуальные решения и услуги посредством прочного партнерства с заинтересованными правительствами и отраслями», — сказал генеральный директор Hanwha Aerospace Джэ Иль Сон.

В ходе выставки Eurosatory-2024 компания Hanwha Aerospace также демонстрирует систему модульных метательных зарядов для 155-мм боеприпасов, гаубицу K9, включая версию K9A2 с автоматической системой заряжания, тактические ракеты Taipers, беспилотный летательный аппарат сухопутной системы Arion-SMET и бронетехнику.