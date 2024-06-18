В сеть просочились фото новинок от Samsung. Зарядный блок смарт-кольца можно увидеть на одной из фотографий.

Через несколько дней Samsung представит свои новинки. 10 июля технологическая группа проводит мероприятие Unpacked, на котором ожидается презентация новых складных смартфонов и других гаджетов.

Samsung Galaxy Ring задумано как смарт-кольцо, которое записывает показатели здоровья и передает их в приложение Samsung Health. Изображение: Samsung

В центре внимания мероприятия будут новые наушники в дизайне AirPods, новые часы Ultra Watch и долгожданное смарт-кольцо Galaxy Ring. В сеть просочились новые фотографии последних двух новинок.

Подобно Apple Watch Ultra, Samsung Galaxy Watch Ultra также будут довольно массивными часами из титана с высококачественными характеристиками. Однако до сих пор во многом неясно, как выглядят ключевые данные модели Ultra в деталях.

Изображение: Samsung

Как выглядит Samsung Galaxy Ring, стало ясно еще в феврале, когда производитель впервые продемонстрировал гаджет. Теперь впервые в сеть просочилось изображение зарядного устройства.

реклама

Кейс аналогичен обычным зарядным боксам для беспроводных наушников-вкладышей. Соответственно, корпус кольца также будет иметь встроенный аккумулятор и заряжаться через USB-C.

Теперь также появилась информация о емкости отдельных аккумуляторов кольца. В зависимости от модели ожидается время автономной работы от 5 до 9 дней.

Размер 5, 6, 7: 17 миллиампер-час (мА·ч, mAh)

Размер 8, 9, 10, 11: 18,5 mAh

Самый большой размер 12: 22,5 mAh

Изображение: Samsung

Что касается функций, носимое устройство Samsung будет в первую очередь ориентировано на здоровье: ожидается, что в центре внимания будут частота пульса, температура тела, активность и отслеживание сна.

Сообщается, что для доступа ко всем этим функциям, включая анализ показателей организма, потребуется платная подписка. Она должна стоить менее $10 в месяц. Само кольцо Samsung Galaxy Ring будет стоить от $300 до $350.