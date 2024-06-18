Японский производитель разработал электромобиль, который разогнался до 438,73 км/ч.

Новый мировой рекорд скорости для электрических сверхбыстрых автомобилей (так называемых гиперкаров) составляет ровно 438,73 км/ч. С этим рекордом японский автомобиль Aspark OWL SP600 опередил предыдущего лидера Rimac Nevera на 26,73 км/ч. Электрический гиперкар устанавливает новый рекорд скорости: серийная версия Aspark OWL. Источник изображения: Aspark Aspark OWL SP600 является дальнейшим развитием серийного автомобиля Aspark OWL. Всего было выпущено 50 таких автомобилей. Стоимость автомобиля составляет примерно $3 млн.







Aspark OWL с мощностью 1953 л.с. (1456 кВт) может разгоняться от нуля до 100 км/ч за 1,78 секунды. Для разгона от 0 до 200 требуется 4,76 секунды, а от 0 до 300 гиперкару понадобится 9,74 секунды.

Автомобиль приводится в движение четырьмя электродвигателями, каждый с крутящим моментом 480 Нм и общим крутящим моментом 1920 Нм. Аккумулятор имеет емкость 69 кВтч и может заряжаться до 200 кВт. Дальность езды на одной полной зарядке заявлена в 400 километров.