Чили пожаловалась на две солнечные панели аргентинской военной базы. Эти панели были случайно установлены на территории Чили.

В результате «непреднамеренной ошибки» ВМС Аргентины установили солнечные панели на чилийской стороне границы для обеспечения электроэнергией своей базы на Огненной Земле. Это вызвало решительный протест со стороны президента Чили Габриэля Борича, сообщили в понедельник, 17 июня, аргентинские СМИ.

Фотоэлектрическая ферма на Огненной Земле, которая будет обеспечивать электроэнергией базу ВМС Аргентины.

Фото: tierradelfuego.gob.ar

Борич заявил, что аргентинцам следует как можно скорее забрать эти солнечные панели. Либо они это сделают, «либо мы это сделаем», заявил Борич на пресс-конференции в Париже, где он находился с официальным визитом. Он потребовал, чтобы Аргентина «уважала границы» и «чужую территорию».

Борич также заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Оба лидера посетили саммит по Украине в Швейцарии в минувшие выходные.

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Панели были установлены на аргентинской базе на острове Огненная Земля (Isla Grande de Tierra del Fuego) недалеко от входа в Магелланов пролив со стороны Атлантики.

ВМС Аргентины объявили в понедельник, 17 июня, что уже направили персонал, который снимет солнечную панель, установленную «на территории братской республики Чили», и перевезет ее на аргентинскую сторону, сообщает портал Infobae.

Установка панели на территории Чили (нарушение границы на три метра) стала результатом «непреднамеренной ошибки», говорится в заявлении. Аргентинские официальные лица заявили, что ошибка была допущена компанией, с которой был заключен контракт на установку панелей.

Между тем, в правительственных кругах Буэнос-Айреса звучат обвинения в том, что огласка Боричем этого дела была мотивирована вопросами, связанными с внутренней политикой Чили, сообщила аргентинская ежедневная газета La Nacion.