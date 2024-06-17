Электрическая энергия может храниться во многих углеродных конструкциях, в том числе в электромобилях или самолетах.

Хранение электрической энергии является одной из основных проблем при переходе на экологическое управление энергией. Предназначенные для этого высокопроизводительные аккумуляторы необходимы для того, чтобы подача энергии, например, от ветряных электростанций, могла поддерживаться даже во время безветренных дней.



Новый подход пытается превратить саму ветряную турбину в батарею. В Технологическом университете Чалмерса в Гетеборге (Швеция) в 2018 году уже было доказано, что электрическая энергия может храниться в углеродных структурах (углеродном волокне).

Стартап Sinonus, дочерняя компания университета, пытается перенести эту технологию из лаборатории в реальную среду. Согласно подходу Sinonus, лопасти ротора ветряных турбин в основном сделаны из углерода и идеально подходят для хранения энергии.

Так выглядит углеродный материал, способный хранить энергию. Фото: Sinonus

Таким образом, электроэнергия, производимая ветряными турбинами, может храниться непосредственно в своей собственной конструкции. Sinonus предполагает, что эта технология может сделать работу ветряных электростанций намного более эффективной и прибыльной.

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Однако лопасти ротора ветряных турбин — это лишь один из сценариев, в которых углеродный материал может служить батареей. Возможности применения практически безграничны: от электромобилей и электронных велосипедов до самолетов и предметов повседневного обихода.

По эффективности такие углеродные батареи не могут сравниться с обычными литий-ионными батареями, но они значительно легче. По данным Sinonus и исследования шведского университета, опубликованного в 2018 году, если хотя бы часть аккумулятора электромобиля можно будет переместить в кузов, вес автомобиля может быть значительно уменьшен.