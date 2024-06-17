Чехи хвалят отопительный проект десятилетия. Это уникальный подход использования отходящего тепла от АЭС для целей отопления.

Чешская компания ČEZ напомнила на платформе X о своей флагманской инвестиции. В октябре прошлого года завершилось строительство теплопровода длиной 26 км от АЭС Темелин до Ческе-Будеёвице, который обеспечивает теплом 30 тысяч человек и сотни компаний.







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Теплопровод от АЭС Темелин до Ческе-Будеёвице имеет длину 26 км и был окончательно запущен в октябре 2023 года. Он предназначен для покрытия примерно 30% потребности города в тепле, обеспечивая до 750 ТДж в год.

Президент ČEZ Даниэль Бенеш заявил в интервью СМИ, что это самый важный экологический проект компании за последнее десятилетие. Если бы вместо этого компания производила такое же количество энергии из угля, ей пришлось бы выбрасывать в атмосферу более 80 000 тонн CO 2 в год.

Две трубы внешним диаметром 80 см ведут от АЭС в Ческе-Будеёвице. Так называемая «обратка» имеет внешний диаметр 71 см. ČEZ сообщила, что зимой через них будет течь вода с температурой до 140°C, а в остальное время года температура будет 90°C.

В объявлении говорилось, что перепад высот между поселками составляет около 120 метров, поэтому на всей трассе установлены три насосные станции. Также стоит отметить, что потери тепла по трассе зимой составляют примерно 3%.

По разным данным, инвестиции, продолжавшиеся 4,5 года и составившие 1,69 млрд чешских крон (около $730 000), не сразу принесли плоды, а проект столкнулся со многими трудностями. Работы начались только весной 2019 года и должны были завершиться на рубеже 2020 и 2021 годов. В конце 2020 года проект был приостановлен из-за банкротства компании TENZA, выполнявшей заказ. Причиной могли стать проблемы, связанные с пандемией, которая существенно задержала завершение строительства и повлияла на конечную сумму инвестиций. Лишь в конце 2021 года ČEZ остановила свой выбор на Elte и Energie, завершивших строительство теплопровода.

Атомная электростанция Темелин — один из немногих объектов не только в Европе, но и в мире, использующий отходящее тепло для целей отопления. Подобные проекты реализуются также в Румынии, Словакии и Венгрии.