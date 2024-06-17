Предотвращение производства ядерного оружия является центральной задачей международной дипломатии. Обогащенный уран необходим для его производства. Этот материал используют не только для ядерного оружия, но и в мирных целях в качестве топлива для ядерных реакторов.
Для обогащенного урана исходный элемент подвергается определенному процессу, в результате которого увеличивается доля изотопа U-235. Обычные атомные электростанции требуют около 5% U-235.
Компактные атомные электростанции нового поколения, над которыми сейчас работают несколько компаний, становятся все более распространенными. В них используются модульные реакторы (малые модульные реакторы - ММР), для которых требуется от 10 до 20 процентов U-235. Это топливо называется HALEU (высокопробный низкообогащенный уран).
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HALEU обычно остается чуть ниже 20-процентного предела U-235, который применяется к высокообогащенному урану (ВОУ). Он может быть использован для ядерного оружия. Это означает, что применяются стандарты и правила безопасности для низкообогащенного урана.
Однако исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что можно производить ядерное оружие, используя низкообогащенный уран. Это вызывает беспокойство, среди прочего, в отношении использования оружия террористами.
«Правительства и сторонники использования HALEU не учли тщательно потенциальные риски его распространения и терроризма», — говорят ученые.
В своем исследовании они приходят к выводу, что HALEU с содержанием урана-235 более 12% может быть использован для производства оружия, взрывная мощность которого сравнима с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки.
Они призывают снизить риск, поручив Конгрессу США и Национальному агентству ядерной безопасности Министерства энергетики провести новое расследование в отношении HALEU. Эксперты по ядерному оружию должны затем переоценить риск.
Концепции малых модульных реакторов и исследовательских реакторов разработаны с учетом использования HALEU. ММР должны быть дешевле, быстрее в строительстве и безопаснее. Сторонники этих технологий также утверждают, что ММР производят меньше радиоактивных отходов.
В США недавно застопорился проект, связанный с ММР. ММР все еще планируются в Европе. Первый ММР в Европе будет построен в атомном парке Темелин.