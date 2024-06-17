Ученые предупреждают, что низкообогащенный уран также можно использовать для изготовления атомных бомб.

Предотвращение производства ядерного оружия является центральной задачей международной дипломатии. Обогащенный уран необходим для его производства. Этот материал используют не только для ядерного оружия, но и в мирных целях в качестве топлива для ядерных реакторов.

Для обогащенного урана исходный элемент подвергается определенному процессу, в результате которого увеличивается доля изотопа U-235. Обычные атомные электростанции требуют около 5% U-235.

Компактные атомные электростанции нового поколения, над которыми сейчас работают несколько компаний, становятся все более распространенными. В них используются модульные реакторы (малые модульные реакторы - ММР), для которых требуется от 10 до 20 процентов U-235. Это топливо называется HALEU (высокопробный низкообогащенный уран).

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HALEU обычно остается чуть ниже 20-процентного предела U-235, который применяется к высокообогащенному урану (ВОУ). Он может быть использован для ядерного оружия. Это означает, что применяются стандарты и правила безопасности для низкообогащенного урана.

Однако исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что можно производить ядерное оружие, используя низкообогащенный уран. Это вызывает беспокойство, среди прочего, в отношении использования оружия террористами.

«Правительства и сторонники использования HALEU не учли тщательно потенциальные риски его распространения и терроризма», — говорят ученые.

В своем исследовании они приходят к выводу, что HALEU с содержанием урана-235 более 12% может быть использован для производства оружия, взрывная мощность которого сравнима с атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки.

Они призывают снизить риск, поручив Конгрессу США и Национальному агентству ядерной безопасности Министерства энергетики провести новое расследование в отношении HALEU. Эксперты по ядерному оружию должны затем переоценить риск.

Концепции малых модульных реакторов и исследовательских реакторов разработаны с учетом использования HALEU. ММР должны быть дешевле, быстрее в строительстве и безопаснее. Сторонники этих технологий также утверждают, что ММР производят меньше радиоактивных отходов.

В США недавно застопорился проект, связанный с ММР. ММР все еще планируются в Европе. Первый ММР в Европе будет построен в атомном парке Темелин.