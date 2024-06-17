Одна из целей наблюдения за 200 000 животных из космоса — узнать больше о распространении болезней и предотвратить эпидемии.

Идея масштабного исследовательского проекта ICARUS (Международное сотрудничество в области исследований животных с использованием космоса) возникла у исследователей еще в начале 2000-х годов. Немец Мартин Викельски хотел использовать космические технологии, чтобы лучше понять животных и их поведение в природе. Например, необходимо лучше понять структуру миграции перелетных птиц и то, как инфекционные заболевания распространяются по всему миру через животных.

Биолог Мартин Викельски из Общества Макса Планка возглавляет мегапроект, в рамках которого предстоит отследить до 200 000 животных. Изображение: S. Izquierdo

Теперь исследователи надеются, что это может даже создать глобальную систему раннего предупреждения об эпидемиях. Немецкий институт Макса Планка начал подготовку к проекту совместно с российским космическим агентством «Роскосмос».

В 2018 году к российской части Международной космической станции (МКС) был прикреплен специальный приёмник. При этом геоданные собирались с передатчиков, размещенных на животных.

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Для этой цели Викельски разработал особенно компактные радиопередатчики GPS. Они настолько маленькие и легкие, что их можно прикрепить даже к стрекозам. Всего система ICARUS должна иметь возможность отслеживать перемещения 200 000 животных.

Однако в 2022 году геополитические события привели к остановке проекта. Россияне разорвали сотрудничество с немцами в космосе, из-за чего работа приёмника на МКС была остановлена.

Проект планируется продолжить с октября 2024 года. Для этого в космос отправляется мини-спутник CubeSat с приёмником ICARUS.