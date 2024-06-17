На конференции разработчиков WWDC Apple явно злорадствовала по поводу отложенного запуска спорной ИИ-функции Windows.

На прошлой неделе Apple представила функции искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac. Официальный анонс Apple Intelligence состоялся в рамках презентации на собственной выставке программного обеспечения WWDC.

Глава Apple Тим Кук на конференции WWDC

После основного доклада, конечно же, были и другие мероприятия. Одним из них был разговор на сцене с Крейгом Федериги, старшим вице-президентом по разработке программного обеспечения, Джоном Джаннандреа, старшим вице-президентом по машинному обучению и стратегии искусственного интеллекта, и Грегом Джосвиаком, вице-президентом по мировому маркетингу.

Мероприятие вел блогер Джон Грубер. Он спросил, не разочарованы ли они функцией Recall Microsoft. Напомним, она анализирует хранящиеся снимки экрана и присваивает им теги для упрощения последующего поиска. В конечном итоге это решение подорвет доверие людей к возможностям ИИ, если информация обо всем, что люди делали в своих системах Windows 11, будет храниться в виде обычного текста.

реклама «Разочарованы ли мы неудачами наших конкурентов? В этом вопрос?», — уточнил Джосвиак.

Зрители разразились смехом, за которым последовали аплодисменты. После того, как в зале снова наступило некоторое затишье, Джосвиак добавил: «Ответ – нет». Затем на сцене был слышен нервный смех, потому что ни Грубер, ни Федериги, ни Джаннандреа не ожидали такого злорадства.

На самом деле функция Recall должна была стать доступна для новых устройств серии Copilot+ PC 18 июня. В четверг, 13 июня, было объявлено, что запуск будет отложен и протестирован лишь в меньшем масштабе в программе Insider.

Microsoft отреагировала на массовую критику функции ИИ. Функция Recall автоматически делает снимки экрана каждые несколько секунд. Искусственный интеллект с функцией распознавания изображений анализирует снимки экрана и, таким образом, включает функцию поиска, которая, по словам Microsoft, включает в себя все, что вы когда-либо делали на своем ПК. Когда СМИ спросили о безопасности Recall, Microsoft ответила, что хакеры не могут получить доступ к данным, собранным таким образом.

Как обнаружил исследователь IT-безопасности и бывший сотрудник Microsoft, данные Recall хранятся в виде обычного текста и в незашифрованном виде. Хакеры могут получить к нему доступ обычными методами и создать вредоносное ПО, которое автоматически получает доступ к данным Recall. Это позволит хакерам видеть все, что пользователи когда-либо делали на своих компьютерах.