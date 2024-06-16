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kosmos_news
Германия разработала принципиально новую реактивную артиллерийскую систему залпового огня GMARS
GMARS имеет дальность действия более 400 километров и также сможет запускать крылатые ракеты с характеристиками малозаметности. GMARS будет представлена на выставке Eurosatory (17 — 21 июня).

Немецкая оборонная компания Rheinmetall представила GMARS. Это реактивная артиллерийская система залпового огня. Она сочетает в себе огневую мощь РСЗО (Реактивная система залпового огня) с мобильностью HIMARS.
GMARS. Фото: Rheinmetall 
Стандартная модель РСЗО поступила на вооружение армии США в 1983 году под именем М270 и действует до сих пор. Она также используется в ряде других стран, включая Германию, Францию, Японию и Великобританию. Она использует гусеничный привод на базе танка «Брэдли» и две ракетных пусковых установки, каждая из которых может вмещать до 6 ракет калибра 227 мм.

Вскоре стало понятно, что РСЗО слишком тяжела для быстрой транспортировки и развертывания. Так была создана система HIMARS. Она использует шасси грузовика и имеет только одну ракетную установку. С 2010 года она эксплуатируется в армии США под обозначением M142. Её, в том числе, экспортировали в Румынию, Польшу и Сингапур.

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Rheinmetall хочет объединить лучшее из обоих вариантов в виде системы GMARS. Несмотря на то, что у машины шасси грузовика, у нее все же есть две ракетные пусковые установки.

Шасси грузовика — HX 8x8 от Rheinmetall. Несмотря на снаряженную массу 31 тонну (у РСЗО — 21 тонна), GMARS может передвигаться по дороге со скоростью до 100 км/ч. РСЗО развивает лишь 65 км/ч, а HIMARS — 85 км/ч.

HIMARS проезжает 480 километров. Rheinmetall обещает дальность действия GMARS до 700 километров. Размеры GMARS составляют 9,8 х 2,5 х 3,9 метра. Это делает машину значительно длиннее, чем HIMARS (7 x 2,4 x 3,2 м), но лишь немного шире и выше. Для управления достаточно экипажа из двух человек, в салоне могут разместиться в общей сложности 3 человека.

По данным Rheinmetall, GMARS поддерживает мобильную тактику боя «Стреляй и беги» (Shoot-and-scoot). Пока нет информации о том, насколько быстро GMARS сможет запустить все ракеты после прибытия на стартовую площадку.

В компании Rheinmetall подчеркивают, что GMARS — единственная в мире колесная двухкорпусная пусковая система на базе РСЗО. Все ракеты, которые уже совместимы с РСЗО и HIMARS, могут быть запущены с новой системы. Кроме того, GMARS должна быть готова к стрельбе современными боеприпасами и теми, которые еще разрабатываются.

Сюда входит ракета PrSM, которая находится на вооружении армии США с октября 2023 года. Ее дальность составляет 500 километров. На дальнейших этапах разработки ассортимент будет увеличен. Цель – 1000 километров.

PrSM использует осколочную боевую часть. Из-за различных детонаторов (воздействие, расстояние, задержка) она должна быть универсально применима. Таким образом, PrSM может использоваться для борьбы с машинами, танками, формированиями войск и бункерами или укрепленными позициями.

В качестве «будущих типов боеприпасов» на сайте GMARS компания Rheinmetall упоминает крылатую ракету с дальностью более 370 км. Это должна быть JFS-M, которая сейчас разрабатывает компания MBDA. Как и другие современные крылатые ракеты, она летает низко и обладает малозаметными характеристиками, что затрудняет ее обнаружение средствами ПВО.

Идея состоит в том, чтобы интегрировать искусственный интеллект для определения целей в оперативной зоне и атаковать их в соответствии с приоритетом. В зависимости от задачи она может быть оснащена взрывчаткой или датчиками и камерами для разведки. JFS-M также пригодна для ведения радиоэлектронной борьбы или в качестве приманки для привлечения ПВО противника. JFS-M может имитировать ракеты противника в учебных целях.
Концепт JFS-M. Фото: MBDA
Rheinmetall также упоминает 122-мм ракету в качестве будущего вооружения GMARS. Это делает систему интересной для европейских стран, которые до сих пор имеют в своих арсеналах советские ракеты.

Rheinmetall подчеркивает, что GMARS экономически эффективна. В качестве возможных клиентов Rheinmetall будет ориентироваться не только на Германию, но и на все страны, которые в настоящее время используют системы РСЗО или думают о ее приобретении. Отсюда и название: GMARS расшифровывается как Global Mobile Artillery Rocket System.

Цена GMARS пока не раскрыта, также неизвестно, есть ли уже желающие ее купить. GMARS будет официально представлена на выставке вооружений Eurosatory, которая пройдет в Париже с 17 по 21 июня.

#военная техника #gmars #система залпового огня
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