Самый современный вариант истребителя 50-летней давности отличается высокой скоростью и гибкостью.

McDonnell Douglas F-15 — легендарный истребитель США. С 1972 года он претерпел несколько модернизаций. Последний вариант называется F-15EX Eagle II.

F-15EX. Фото: ВВС США

Первый из этих истребителей уже принят на вооружение. Несколько дней назад, в первой половине июня, F-15EX Eagle II приземлился на авиабазе Национальной гвардии Портленд в американском штате Орегон, где и будет дислоцироваться. Второй самолет этого типа ожидается в ближайшие дни.

Самый современный вариант F-15 может похвастать чрезвычайно высокой максимальной скоростью — до 2,9 Маха (около 3580 км/ч). По данным производителя Boeing, официальная скорость F-15EX в боевой конфигурации составляет 2497 Маха (около 3083 км/ч).

реклама «Мы быстро поднимаемся на высоту 40 000 футов (около 12 200 метров) и почти сразу же достигаем скорости 2 Маха (около 2470 км/ч)», — рассказывает изданию The War Zone летчик-испытатель.

F-15EX отличается особенно мощным ускорением – как в «чистой» конфигурации, так и с обычными баками и вооружением, рассказал пилот:

«Мы можем прикрепить около 12 ракет и при этом приблизиться к максимальным скоростям».



Современная кабина. Фото: ВВС США

В кабине доминирует огромный дисплей высотой 25,5 см и шириной 48 см. Этот сенсорный, так называемый LAD (Large Area Display) разделен на несколько частей и дополнен проекционным дисплеем.

И у пилотов, и у офицеров систем вооружения на заднем сиденье такой LAD имеется в качестве центрального приборного щитка. Преимуществом экрана является его гибкость. Оба дисплея можно настроить в соответствии с личными предпочтениями и адаптировать к различным ситуациям.

Офицер системы вооружения не является обязательным — пилот также может стрелять из всего оружия со своего места. ВВС Национальной гвардии, которая теперь первой получила F-15EX, заявляет, что в основном будут летать на этом реактивном самолете в одиночку.

В будущем второе место может стать более актуальным, например, если ВВС США оснастят истребитель управляемыми дронами. Они могли бы управляться офицером системы вооружения. Также офицеры могли бы оценивать данные разведки и, таким образом, определять цели для атаки.

Вооружение F-15EX отличается высокой гибкостью. Всего у него 23 точки подвески, позволяющие нести различное оружие, причем в большом количестве. Максимальная нагрузка вооружения составляет 13,4 тонны, что на 28% больше, чем у предыдущей модели F-15E.

Например, F-15EX может быть оснащен 12 ракетами «воздух-воздух» для воздушного боя, такими как ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM или малой дальности AIM-9 Sidewinder. Для воздушных боев на борту имеется 20-мм пулемет M61A1 Vulcan с боезапасом 500 патронов.

Для высокоточных ударов по наземным целям F-15EX может быть оснащен ракетами и бомбами класса «воздух-поверхность». Сюда входит крылатая ракета AGM-158 JASSM, вариант ER которой, как сообщается, имеет дальность полета более 900 километров.

Первоначально F-15EX задумывался как один из первых истребителей США, оснащенных гиперзвуковой ракетой AGM-183 AARW. Однако проект AARW был приостановлен ВВС. Бюджет на данный момент не предусматривает дальнейшее развитие ракеты.

Основным вооружением являются бомбы малого диаметра GBU-39. Бомбы с GPS-наведением имеют дальность действия более 100 километров и весят около 130 кг каждая. В зависимости от конфигурации, например, с дополнительными баками и боковыми панелями для самозащиты, F-15EX мог нести от 16 до 20 GBU-39. Для атаки по более крупным наземным целям можно вооружить их несколькими 900-килограммовыми планирующими бомбами JDAM.