Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
Самый современный вариант истребителя 50-летней давности отличается высокой скоростью и гибкостью.

McDonnell Douglas F-15 — легендарный истребитель США. С 1972 года он претерпел несколько модернизаций. Последний вариант называется F-15EX Eagle II.
F-15EX. Фото: ВВС США
Первый из этих истребителей уже принят на вооружение. Несколько дней назад, в первой половине июня, F-15EX Eagle II приземлился на авиабазе Национальной гвардии Портленд в американском штате Орегон, где и будет дислоцироваться. Второй самолет этого типа ожидается в ближайшие дни.

Самый современный вариант F-15 может похвастать чрезвычайно высокой максимальной скоростью — до 2,9 Маха (около 3580 км/ч). По данным производителя Boeing, официальная скорость F-15EX в боевой конфигурации составляет 2497 Маха (около 3083 км/ч). 

реклама

«Мы быстро поднимаемся на высоту 40 000 футов (около 12 200 метров) и почти сразу же достигаем скорости 2 Маха (около 2470 км/ч)», — рассказывает изданию The War Zone летчик-испытатель.

F-15EX отличается особенно мощным ускорением – как в «чистой» конфигурации, так и с обычными баками и вооружением, рассказал пилот: 

«Мы можем прикрепить около 12 ракет и при этом приблизиться к максимальным скоростям».


Современная кабина. Фото: ВВС США
В кабине доминирует огромный дисплей высотой 25,5 см и шириной 48 см. Этот сенсорный, так называемый LAD (Large Area Display) разделен на несколько частей и дополнен проекционным дисплеем.

И у пилотов, и у офицеров систем вооружения на заднем сиденье такой LAD имеется в качестве центрального приборного щитка. Преимуществом экрана является его гибкость. Оба дисплея можно настроить в соответствии с личными предпочтениями и адаптировать к различным ситуациям.

Офицер системы вооружения не является обязательным — пилот также может стрелять из всего оружия со своего места. ВВС Национальной гвардии, которая теперь первой получила F-15EX, заявляет, что в основном будут летать на этом реактивном самолете в одиночку.

В будущем второе место может стать более актуальным, например, если ВВС США оснастят истребитель управляемыми дронами. Они могли бы управляться офицером системы вооружения. Также офицеры могли бы оценивать данные разведки и, таким образом, определять цели для атаки.

Вооружение F-15EX отличается высокой гибкостью. Всего у него 23 точки подвески, позволяющие нести различное оружие, причем в большом количестве. Максимальная нагрузка вооружения составляет 13,4 тонны, что на 28% больше, чем у предыдущей модели F-15E.

Например, F-15EX может быть оснащен 12 ракетами «воздух-воздух» для воздушного боя, такими как ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM или малой дальности AIM-9 Sidewinder. Для воздушных боев на борту имеется 20-мм пулемет M61A1 Vulcan с боезапасом 500 патронов.

Для высокоточных ударов по наземным целям F-15EX может быть оснащен ракетами и бомбами класса «воздух-поверхность». Сюда входит крылатая ракета AGM-158 JASSM, вариант ER которой, как сообщается, имеет дальность полета более 900 километров.

Первоначально F-15EX задумывался как один из первых истребителей США, оснащенных гиперзвуковой ракетой AGM-183 AARW. Однако проект AARW был приостановлен ВВС. Бюджет на данный момент не предусматривает дальнейшее развитие ракеты.

Основным вооружением являются бомбы малого диаметра GBU-39. Бомбы с GPS-наведением имеют дальность действия более 100 километров и весят около 130 кг каждая. В зависимости от конфигурации, например, с дополнительными баками и боковыми панелями для самозащиты, F-15EX мог нести от 16 до 20 GBU-39. Для атаки по более крупным наземным целям можно вооружить их несколькими 900-килограммовыми планирующими бомбами JDAM.

#сша #авиация #военная техника #самолеты #истребитель #f-15ex
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
6
Строительство нового моста через Обь идет с опережением графика
1
Крупнейший поставщик полувагонов в РФ вынужден был расторгнуть контракт на 46 млрд руб. из-за санкций
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
+
Состоятельные англичане намерены покинуть страну, не желая платить налоги наравне со всеми
+
Акционеры Tesla согласовали выплату Илону Маску в размере $56 миллиардов, но власти США против
1
Опубликовано видео первого погружения в 4K 360° Manta Ray от DARPA
1
Microsoft удалила аккаунты Minecraft, которые не были перенесены геймерами в установленные сроки
3
Новый основной боевой танк Германии Leopard 2 A-RC 3.0 будет представлен 17 июня
3
Braiins представила недорогие мини-майнеры BMM 100 для домашнего майнинга
+
WhatsApp получил сразу несколько новых функций и улучшений для видеозвонков
+
Эксклюзивные для Китая смартфоны Xiaomi, Vivo и Oppo станут доступны глобально
+
Дилеры заявили о снижении цен на автомобили из-за большого количества китайских авто в России
4
Глобальный вариант Redmi Note 11 получил обновление HyperOS
+
На Украине заявили, что удары ВКС России сократили мощности по производству электроэнергии на 9 ГВт
+
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
5
AMD Instinct MI300X обошел RTX 4090 и стал самым мощным ИИ-ускорителем в тесте Geekbench OpenCL
2
Microsoft рекомендует не бояться переходить с Windows 10 на Windows 11 и развенчивает «мифы»
6
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
3

Популярные статьи

Сборка Core i5-12400F + GeForce RTX 3060 теряет актуальность и уже не тянет игры в 1080р@60 fps
41
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
191
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
4
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
26
7900XTX в Atomic Heart и Test Drive Unlimited Solar Crown
185
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
8
Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"
17
Asia Times: Китайские производители EV с легкостью "проглотят" карательные пошлины Евросоюза
2
Мое мнение о сериале Fallout
8
Битва за рынок AI чипов разгорается с новой силой
2

Сейчас обсуждают

glavhyilo
15:22
ты новый акк завёл,а тот где
Западные аналитики призывают задуматься над предложением президента России
Михаил Иванов
15:20
🔴Кремль очень хочет отвлечь внимание от Швейцарского мирного форума Зеленского. И им таки есть о чем беспокоиться. ❗️России нет за этим столом на Саммите мира, это- абсолютно правильное решение. М...
Шольц заявил о необходимости приглашать Россию на следующие саммиты мира
Михаил Иванов
15:20
Выпей таблетки, у тебя ципсофобия
Шольц заявил о необходимости приглашать Россию на следующие саммиты мира
si-cat
15:20
Странное решение, тем более при полном отсутствии аналога. "Медведи" до сих пор летают и снимать с эксплуатации их никто не планирует...
Самый большой винтовой самолет всех времен Ан-22 уходит в отставку
Mallory
15:17
Чимбал, солнечный мальчик, тебе же я давным давно объяснил как решить твою проблему. Неужели ты не можешь разобраться как продать свое компьютерное барахло и купить себе на эти деньги айпад? Хочешь по...
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
si-cat
15:16
Отмазки призваны скрыть, что проблемы с отваливающимися частями так и не удалось решить 🤣
Замена самолета президента США снова отложена еще на 16 месяцев
Мимо
15:14
Тот самый провал. Который у тебя, ципса упоротая, между ягодицами.
Шольц заявил о необходимости приглашать Россию на следующие саммиты мира
si-cat
15:14
".. К сожалению, английские предприятия не смогли наладить производство, поэтому первоначально выбора не было.." Одно признание, что наглопромышленность не смогла наладить производство банальных кокар...
Британские чиновники обвинили Китай в слежке за Королевскими ВС при помощи беретов и фуражек
Шнур
15:14
Чяго??? Алтеру сделать? Ды вы жжоте... в алтеру было вбуханно намного больше денег прежде чем стало ею. Сначала надо придумать язык, потом надо сделать програмное обеспечение и програмный эмулятор а у...
В России наладят выпуск микросхем для замены решений от Intel — на проект выделят 365 миллионов рублей
glavhyilo
15:12
зеля не может мир принять,как и англосаксы.Путин всегда будет теперь напоминать планете,что эти негодяи,не хотят на мир пойти.
Западные аналитики призывают задуматься над предложением президента России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем