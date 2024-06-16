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kosmos_news
Austro Control: Пилоты Airbus A320 недооценили ситуацию, когда в самолет ударила молния
Пилота Airbus A320, по-видимому, не было в кабине, и, по данным Austro Control, о «риске гроз с градом в регионе» было известно.

Самолет Airbus A320, следовавший из Пальмы-де-Майорки в Вену, неделю назад попал в грозовую зону. После впечатляющей посадки самолета Austrian Airlines (AUA) в аэропорту Вены в Швехате из-за грозы, авиакомпания столкнулась с многочисленными обвинениями. Главный вопрос заключается в том, недооценили ли пилоты ситуацию.
Разрушенная носовая часть самолета компании Austrian Airlines. Фото из открытых источников

По информации AUA, экипаж, по их заявлению, не смог увидеть грозовую ячейку на метеолокаторе. Однако полетная метеорология австрийского авиационного ведомства Austro Control указала на «риск гроз с градом в регионе» на период запрошенного полета.

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Также были опубликованы «прогнозы погоды и предупреждения о погодных явлениях для движения на маршруте, соответствующие международным стандартам». Эта специфичная для авиации информация о погоде должна использоваться, в частности, перед полетом для подготовки и планирования предполагаемого маршрута, который указывается авиакомпанией в соответствующем плане полета. Эти данные о погоде должны постоянно и круглосуточно обновляться для авиакомпаний и пилотов.

Однако в Austro Control подчеркнули, что авиадиспетчерская служба не дает указаний об изменении маршрута полета в связи с погодными условиями во время полета. Только ответственный пилот может принять решение о необходимом уклонении на основании имеющейся на борту информации о конкретной погодной ситуации непосредственно перед соответствующим самолетом, в частности с помощью бортового метеорологического радара.


«Просим вашего понимания, что мы не комментируем текущие расследования и ждем результатов проверки», — заявили в AUA в ответ на запрос СМИ. 

В субботу, 15 июня, компания подчеркнула, что в дополнение к уже начатому внутреннему расследованию Федеральный совет по расследованиям безопасности (SUB) также инициирует внешний аудит.

Сейчас пилоты освобождены от полетов на 7 дней, как это обычно бывает в таких случаях. После оценки полетных данных и первоначальных выводов, при необходимости, будет запланировано скоординированное обучение с пострадавшим экипажем Airbus A320. После этого экипаж возвращается на работу, при поддержке летных инструкторов.

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одного из пилотов якобы не было в кабине во время снижения, поскольку он ходил в туалет. Независимо от погоды, на этом этапе полета дел гораздо больше, чем на крейсерской высоте, поэтому, как правило, на этом этапе оба пилота должны находиться за штурвалом.

В AUA также сослались на продолжающееся расследование, но авиакомпания подчеркнула, что экипаж этого рейса «был очень опытен в выполнении своих функций с точки зрения общего налета, а также налета часов на самолетах типа А320». Австрийский авиационный журнал «Austrian Wings» сообщил, что один пилот имел «всего 100 часов налета» на рассматриваемом типе самолета.


В AUA заявили: «Сообщения СМИ о том, что человек должен иметь только сто часов летного опыта, неверны».

Напомним, в итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту Вены, пассажиры не пострадали.

#авиация #самолеты #airbus
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