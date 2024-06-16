Самолет Airbus A320, следовавший из Пальмы-де-Майорки в Вену, неделю назад попал в грозовую зону. После впечатляющей посадки самолета Austrian Airlines (AUA) в аэропорту Вены в Швехате из-за грозы, авиакомпания столкнулась с многочисленными обвинениями. Главный вопрос заключается в том, недооценили ли пилоты ситуацию.
По информации AUA, экипаж, по их заявлению, не смог увидеть грозовую ячейку на метеолокаторе. Однако полетная метеорология австрийского авиационного ведомства Austro Control указала на «риск гроз с градом в регионе» на период запрошенного полета.
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Также были опубликованы «прогнозы погоды и предупреждения о погодных явлениях для движения на маршруте, соответствующие международным стандартам». Эта специфичная для авиации информация о погоде должна использоваться, в частности, перед полетом для подготовки и планирования предполагаемого маршрута, который указывается авиакомпанией в соответствующем плане полета. Эти данные о погоде должны постоянно и круглосуточно обновляться для авиакомпаний и пилотов.
Однако в Austro Control подчеркнули, что авиадиспетчерская служба не дает указаний об изменении маршрута полета в связи с погодными условиями во время полета. Только ответственный пилот может принять решение о необходимом уклонении на основании имеющейся на борту информации о конкретной погодной ситуации непосредственно перед соответствующим самолетом, в частности с помощью бортового метеорологического радара.
«Просим вашего понимания, что мы не комментируем текущие расследования и ждем результатов проверки», — заявили в AUA в ответ на запрос СМИ.
В субботу, 15 июня, компания подчеркнула, что в дополнение к уже начатому внутреннему расследованию Федеральный совет по расследованиям безопасности (SUB) также инициирует внешний аудит.
Сейчас пилоты освобождены от полетов на 7 дней, как это обычно бывает в таких случаях. После оценки полетных данных и первоначальных выводов, при необходимости, будет запланировано скоординированное обучение с пострадавшим экипажем Airbus A320. После этого экипаж возвращается на работу, при поддержке летных инструкторов.
Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что одного из пилотов якобы не было в кабине во время снижения, поскольку он ходил в туалет. Независимо от погоды, на этом этапе полета дел гораздо больше, чем на крейсерской высоте, поэтому, как правило, на этом этапе оба пилота должны находиться за штурвалом.
В AUA также сослались на продолжающееся расследование, но авиакомпания подчеркнула, что экипаж этого рейса «был очень опытен в выполнении своих функций с точки зрения общего налета, а также налета часов на самолетах типа А320». Австрийский авиационный журнал «Austrian Wings» сообщил, что один пилот имел «всего 100 часов налета» на рассматриваемом типе самолета.
В AUA заявили: «Сообщения СМИ о том, что человек должен иметь только сто часов летного опыта, неверны».
Напомним, в итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту Вены, пассажиры не пострадали.