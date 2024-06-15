Оба авиапроизводителя уверяют, что никакой опасности для эксплуатируемого парка нет. А у самолетов Boeing начались проблемы еще и с бортовыми системами.

Авиапроизводители Boeing и Airbus, возможно, использовали в своих самолетах титан, сертификаты подлинности которого были подделаны. Расследованием обвинений занимается Федеральное управление гражданской авиации США.

Фото: REUTERS

Первоначально иск поступил от Spirit Aerosystems, крупного поставщика деталей фюзеляжа самолетов. Соответственно, документы, которые должны были подтвердить подлинность материала, якобы были подделаны.

Новые обвинения прозвучали в неподходящее время для Boeing. Компания уже оказалась в центре внимания расследований из-за проблем с безопасностью. Однако на этот раз пострадал и французский конкурент Airbus.

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В Spirit Aerosystems заявили, что отреагировали на потенциальную угрозу и удалили все подозрительные части из цепочки поставок.

«Речь идет о попадании титана в систему поставок по поддельным документам. Когда это было обнаружено, все подозрительные детали были изъяты из производства Spirit», — говорится в заявлении компании.

Компания также «провела более 1000 испытаний», чтобы проверить механические свойства материала и убедиться в его соответствии авиационным требованиям.

В заявлении Boeing говорится, что проблема затронула ограниченное число поставщиков. Однако проведенные к настоящему моменту испытания показали, что использовался правильный титановый сплав.

«Наш анализ показывает, что действующий парк самолетов может продолжать безопасно летать», — заявил производитель самолетов.

Примечательно, что на этой неделе Boeing попал в очередной скандал. Инцидент с Boeing 737, очевидно, произошел в аэропорту Бристоля в Соединенном Королевстве еще в марте, что побудило британское министерство транспорта провести расследование. Как только сейчас стало известно, Boeing 737-800 едва избежал катастрофы. Из-за того, что в бортовых системах произошла программная ошибка, он слишком медленно разгонялся на взлетной полосе.



Поскольку двигатели работали с недостаточной тягой, самолет взлетел всего в 260 метрах от конца взлетно-посадочной полосы, сообщает Independent. Далее говорится, что угол взлета был чрезвычайно крутым. Самолет пролетел над прилегающей автомагистралью А38 на высоте всего 30 метров и двигался со скоростью 278 км/ч.

Самолет авиакомпании TUI со 163 пассажирами на борту благополучно достиг пункта назначения в Лас-Пальмасе. Тем не менее необычный взлет был расследован Отделом по расследованию авиационных происшествий (AAIB) Министерства транспорта.

Как оказалось, программная ошибка ранее возникала несколько раз и производитель Boeing был о ней осведомлен. Речь идет о функции, при которой бортовой компьютер самостоятельно управляет силой тяги при вылете. Однако функция была отключена, когда Boeing 737 взлетел. Пилоты были предупреждены, но полагались на заданное значение тяги, которое было ниже требуемого. Значение соответствовало всего 84,5% тяги. Обычно к взлету планируется 92,8%.

Инцидент вписывается в ряд проблем, связанных с самолетами американского производителя. В результате сомнения относительно стандартов безопасности Boeing становятся все более частыми.