Инспекционный поезд считается уникальным, поскольку у него нет публичного расписания и он ходит примерно каждые 10 дней.

Японский высокоскоростной поезд 923 Type (его прозвали Doctor-Yellow, то есть "Желтый Доктор") выйдет из эксплуатации в январе 2025 года. Однако перед этим состоится прощальное мероприятие, на котором фанаты будут иметь возможность поблагодарить синкансэн (так называют типы таких составов в Японии и сами ж/д линии).

У Doctor-Yellow, помимо прочего, есть камера в носовой части поезда. Фото: Creative Commons/MaedaAkihiko

Ярко-желтый Doctor-Yellow используется в качестве инспекционного поезда с 2001 года, обеспечивая безопасность линии Токайдо Синкансэн. Свое прозвище он получил из-за привлекательной раскраски и работы «диагностом». Проверки железнодорожных путей проводятся на полной скорости 270 км/ч.

Преемника "Доктора Желтого" не будет. В будущем состояние путей будет проверять более новый сикансэн N700S, который будет оснащен приборами тестирования и наблюдения. Эти поезда развивают максимальную скорость 363 км/ч, но в регулярных перевозках они эксплуатируются со скоростью не более 285 км/ч.

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Второй Doctor-Yellow, эксплуатируемый Японской железнодорожной компанией, должен продолжать работу до 2027 года. В настоящее время эти поезда ходят между Токио и Осакой примерно каждые 10 дней.