Как на наступательном, так и на оборонительном этапе инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил России получили высокую оценку как эффективно действующие и обеспечивающие нужды фронтовых войск.

На этапе наступления понтонно-мостовые бригады Вооруженных сил России обеспечивали эффективную переправу через реки, хотя на передовой, то есть под огнем украинской артиллерии, эти операции было трудно реализовать. Успех операций связан с работой инженерных войск, которые были способны быстро установить 2-3 переправы в одном месте. Об этом пишут эксперты из западных СМИ, например, на портале Defence24.

Фото: МО России

На оборонительном этапе деятельность инженерных войск заключалась в постоянном расширении эшелонированных линий обороны, состоящих из укреплений, линейных заграждений, обширных дамб и минных полей. Минные поля закладываются массово и характеризуются большой протяженностью, плотностью и смешанным составом (противотанковые и противопехотные мины, старые и новые), что затрудняет разминирование. Территория минного поля увеличена и де-факто не позволяет его разминировать одним удлиненным зарядом, например, УР-77 «Метеорит».

Инженерно-саперные подразделения также применялись в городских боях, например, в Северодонецке в 2022 году (системы УР-77).

Российские инженерные войска. Фото: МО России

Основные задачи, выполняемые инженерными войсками в так называемой зоне специального назначения, по словам начальника инженерных войск, в сводке за январь 2023 года (последние доступные на июнь 2024 года данные) выглядела следующим образом:

строительство мостов и переправ (около 20 мостов);

разминирование территории (разминировано 32 000 га земли, 2 800 зданий, 280 км дорог, обезврежено 975 000 взрывчатых веществ, неразорвавшихся боеприпасов и мин);

строительство укреплений и создание минных полей (около 2000 км укреплений).

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В основном использовались старые инженерные машины ИМР-2, ИМР-3М, БАТ-2, роботизированные машины «Уран-6» и «Уран-14», системы наблюдения и разведки «Скарабей» и «Сфера», при атаке широко используются танковые тральщики КМТ-6/7. Среди новинок на фронте успешно применялась система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие».

Кампания зимой-весной 2022 включала, среди прочего, создание понтонных мостов ПП-2005 и мостов ТММ-3.

Фото: МО России

Инженерные войска РФ обеспечивали наступление тактическими группами, находившимися на линии фронта и непосредственно за ней, на тактической и оперативной глубине, наиболее трудными из которых были переправы под огнем противника. Крупные наступательные операции включают форсирование Десны зимой 2022 года, а затем форсирование Северского Донца летом 2022 года в районе Изюма.

Переправы всегда находились под постоянным артиллерийским обстрелом и наблюдением, их нужно было быстро и качественно собрать. Иногда они закрывались дымовыми завесами. Следует учитывать, что строительство переправ под огнем противника было одной из сложнейших задач для инженерных и саперных войск.

Инженерные войска внесли свой вклад в прекращение украинских атак на многих направлениях в 2023 году. К более крупным оборонительным операциям относится, конечно же, оборона Токматского направления в Запорожье и Южно-Донецкого направления в так называемом Времьевском выступе, где на протяжении многих месяцев расширялись мощные полевые укрепления и постоянно расширялись (воссоздавались) обширные минные поля, что способствовало большим потерям наступающих украинских войск.

Распространено мнение, что обширные минные поля, прикрытые артиллерийскими, противотанковыми и другими огневыми средствами, были одним из ключевых элементов обороны Запорожья, что остановило украинское наступление и нанесло ВСУ большие потери в людях и технике.

Минные поля, например в Запорожье, отличались массивностью, протяженностью и комбинированной структурой, так как содержали старые напорные мины, такие как противотанковые ТМ-62М и более новые версии ТМ-62П3, или противопехотные ПМН-2, «всплывающие» мины ОЗМ-72, «умные» мины, т. е. с датчиками, типа противопехотных ПОМ-3 «Медальон».

Главной школой и учебным центром инженерных и саперных частей по-прежнему является Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ).

Фото: МО России Весной 2022 года в отдельных регионах России было создано несколько инженерно-саперных батальонов для обеспечения поддержки новых тактических формирований. Это были региональные инженерно-саперные батальоны «Тобол», «Иртыш», «Даурский», «Свияга».

Осенью 2022 года было сформировано не менее пяти новых полков инженерно-саперных войск под номерами 88, 89, 90, 91 и 92. Эти полки осенью 2023 года находились в зоне специальных операций: три новых инженерных и саперные полки в августе-сентябре действовали на Запорожском направлении, по одному полку в приграничном районе, в Брянской, Белгородской и Курской областях, по одному полку в Херсонской области, в Каховском районе на Днепре.