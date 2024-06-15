НАТО выступает главным инвестором.

Раунд начального финансирования принесет девять миллионов евро ARX Robotics, мюнхенскому производителю масштабируемых роботизированных систем для массового использования в военных и коммерческих целях. Возглавляемый Инновационным фондом НАТО, это крупнейший на сегодняшний день раунд начального финансирования европейского оборонного технологического стартапа. Он будет использован для расширения команды и производственных мощностей в Европе.

Роботизированная техника GEREON от ARX. Фото ARX

Европе и ее западным союзникам не хватает «автономных беспилотных систем», которые могли бы сделать вооруженные силы перспективными в «быстро меняющейся технологической среде». ARX стремится закрыть этот пробел с помощью модульных беспилотных наземных транспортных средств GEREON. По словам производителя, эти машины предлагают надежные и масштабируемые решения, которые могут поддерживать и защищать войска в критических миссиях.

Они могут быть оборудованы для различных военных сценариев, включая стрельбу и моделирование, транспортировку и медицинскую эвакуацию, а также применение специальных датчиков для разведывательных миссий. Однако роботов двойного назначения также можно будет использовать в коммерческих и гуманитарных целях для повышения «производительности, безопасности и эффективности операций».

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Роботов можно будет настроить на месте всего за несколько минут без инструментов и дооснастить различными модулями, такими как носилки, датчики или дроны. Это позволяет использовать их в различных вариантах и предлагает солдатам, службам быстрого реагирования или компаниям «потрясающую гибкость и функциональность» для каждого сценария применения.

Деньги поступают от Инновационного фонда НАТО как ведущего инвестора, Project A Ventures и Discovery Ventures. Беспилотные военные средства — это будущее. Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в области беспилотных летательных аппаратов, автономия на земле остается трудной для решения проблемой. Команда ARX разработала экономичную модульную наземную систему, которую можно производить серийно и использовать как в военных, так и в гражданских целях. Их опыт работы в вооруженных силах и стремление срочно предоставить решение своим клиентам делают их лидером в этой области.