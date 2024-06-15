Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
ARX ​​Robotics получит 9 млн евро на создание военных беспилотных наземных систем
НАТО выступает главным инвестором.

Раунд начального финансирования принесет девять миллионов евро ARX Robotics, мюнхенскому производителю масштабируемых роботизированных систем для массового использования в военных и коммерческих целях. Возглавляемый Инновационным фондом НАТО, это крупнейший на сегодняшний день раунд начального финансирования европейского оборонного технологического стартапа. Он будет использован для расширения команды и производственных мощностей в Европе.
Роботизированная техника GEREON от ARX. Фото ARX
Европе и ее западным союзникам не хватает «автономных беспилотных систем», которые могли бы сделать вооруженные силы перспективными в «быстро меняющейся технологической среде». ARX стремится закрыть этот пробел с помощью модульных беспилотных наземных транспортных средств GEREON. По словам производителя, эти машины предлагают надежные и масштабируемые решения, которые могут поддерживать и защищать войска в критических миссиях. 

 Они могут быть оборудованы для различных военных сценариев, включая стрельбу и моделирование, транспортировку и медицинскую эвакуацию, а также применение специальных датчиков для разведывательных миссий. Однако роботов двойного назначения также можно будет использовать в коммерческих и гуманитарных целях для повышения «производительности, безопасности и эффективности операций». 

реклама

Роботов можно будет настроить на месте всего за несколько минут без инструментов и дооснастить различными модулями, такими как носилки, датчики или дроны. Это позволяет использовать их в различных вариантах и предлагает солдатам, службам быстрого реагирования или компаниям «потрясающую гибкость и функциональность» для каждого сценария применения. 

Деньги поступают от Инновационного фонда НАТО как ведущего инвестора, Project A Ventures и Discovery Ventures. Беспилотные военные средства — это будущее. Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в области беспилотных летательных аппаратов, автономия на земле остается трудной для решения проблемой. Команда ARX разработала экономичную модульную наземную систему, которую можно производить серийно и использовать как в военных, так и в гражданских целях. Их опыт работы в вооруженных силах и стремление срочно предоставить решение своим клиентам делают их лидером в этой области. 


«Для нас большая честь поддержать ARX в этом раунде финансирования, чтобы компания могла расширить свое производство по всей Европе», — сказал Крис О’Коннор из Инновационного фонда НАТО.

#нато #робототехника #беспилотники #военная техника
+
Написать комментарий (0)
Израиль использует средневековые катапульты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
19
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
1
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
4
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
27
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
5
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
10
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2
Huawei продает на своем сайте говядину, которую она получила в качестве оплаты за свои системы 5G
3
Глава Пентагона Остин заявил, что страны НАТО поставили Украине оружия на 98 млрд долларов
7
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
2

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
40
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
47
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
195
Правда и ложь о Genshin Impact
6
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
10
Мое мнение о God of War Ragnarok: Valhalla
2
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
Коротко о проблеме жирного ".xsession-errors", или как Linux может сократить ресурс SSD
25

Сейчас обсуждают

Иван Бородин
13:28
На АМД сэкономил бы пол цены! И ничего бы не потерял!!!
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Александр Дедок
13:28
опередили меня😃
Студента арестовали за мошенничество при использовании мини-камеры и ИИ на экзамене
Иван Бородин
13:25
Да бред проплаченный они несут!!! Я купил себе 7600Х и в самых требовательных играх не более 28% нагрузки при более 100 фпс в 4К, видиокарта 4080
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Михаил Иванов
13:25
От целей по денацификации, демилитаризации, свержения "бандеровского" режима и даже захвата Одессы – не осталось и следа в речах Путина. Почему? Что вдруг произошло? Почему вместо рассказов о том, что...
Путин предложил Киеву мирный план и назвал его условия
Иван Бородин
13:23
Выкинте жутко горячие и лагающие от своих недоядер интелы и статья будет что надо! Тем более что интелам надо ещё дорогую материнку, дорогую водянку, и всёравно получишь тыкву в виде недоядер которые ...
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
REY_B_
13:23
Они потеряют ещё и "инвестиции" в украинскую экономику. Земли.... Промышленные предприятия... Энергетика....
Страны Большой семерки рискуют потерять миллиарды при изъятии российских активов
REY_B_
13:20
Выручка растёт..... А прибыли как не было, так и нет. - Когда всё, что получено вкладывается в новый проект, это само по себе уже пирамида. Не факт, что прибыль тут когда-нибудь будет. А если ещё и де...
The Information: Доход OpenAI удвоился за полгода и вырос до $3,4 млрд
Midnight Sun
13:20
Это не катапульта, а требушет
Израиль использует средневековые катапульты
Midnight Sun
13:19
Нет никакого торга. Он отлично знает, что Хохлостан не согласится на эти условия. Это просто лишняя возможность показать зависимость и недоговороспособность Укропии.
Путин предложил Киеву мирный план и назвал его условия
Салман Кхан
13:14
Давай, катись, ботяра зеленожопая.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем