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kosmos_news
The Information: Доход OpenAI удвоился за полгода и вырос до $3,4 млрд
OpenAI зарабатывает благодаря подписке ChatGPT.

Всего за шесть месяцев разработчик ChatGPT OpenAI удвоил свой годовой доход. По данным The Information, годовой доход производителя ChatGPT составляет $3,4 млрд. Это больше, чем $1,6 млрд в конце прошлого года и $1 млрд год назад.
Сэм Альтман. Фото: OpenAI
Как и следовало ожидать, большая часть дохода поступает от версии ChatGPT по подписке. Это особенно касается подписчиков, которые платят не менее $20 в месяц, чтобы получить более высокие лимиты обмена сообщениями, а также разработчиков, которые платят OpenAI за использование языковых моделей компании в своих собственных приложениях и сервисах.

Около $200 млн ежегодно поступает от Microsoft. Группа передает OpenAI долю в продаже больших языковых моделей OpenAI клиентам, которые используют Azure, платформу облачных вычислений Microsoft для предприятий. Представитель OpenAI сообщил The Information, что финансовые цифры из отчета «неточные», но не пояснил, какие именно детали он оспаривает.

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Ранее на этой неделе Apple объявила о партнерстве с OpenAI. Компания планирует интегрировать ChatGPT непосредственно в свои операционные системы для iPhone, iPad и Mac, что позволит Siri обращаться к ChatGPT для ответа на вопросы. Однако финансовые условия этой сделки пока неизвестны.

Еще одним позитивным событием для компании является очевидное завершение спора ее соучредителей с Илоном Маском. Обвинениями в иске были нарушение контракта и фидуциарные обязанности. Утверждалось, что OpenAI превратился из проекта «на благо человечества» в «коммерческую организацию», которая в значительной степени находится под контролем Microsoft. Теперь Маск предпочитает направить свой гнев против Apple.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai
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