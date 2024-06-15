В среду, 12 июня, НАСА случайно сообщило во время прямой трансляции на своем канале, что астронавт МКС пострадал от декомпрессионной болезни перед запланированным выходом в открытый космос. Командный центр на Земле предписал подвергнуть его гипербарической оксигенации (терапии).
Как вскоре после этого НАСА сообщило, это была ложная тревога. Это была симуляция, которая была неправильно воспроизведена через общедоступный канал.
"Члены экипажа Международной космической станции в это время находились в фазе сна. Все здоровы и в безопасности", - пишет американское космическое агентство на X.
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Декомпрессионная болезнь, также известная как болезнь водолазов или кессонная болезнь, может возникнуть, когда человек слишком быстро попадает в иную среду. В космосе возможна декомпрессионная болезнь, если перед выходом в открытый космос декомпрессия происходит слишком быстро.
В симуляции НАСА также рекомендовалось пострадавшему надеть скафандр, герметично закрыть его и подвергнуть давлению. При этом он должен получать 100-процентный кислород через дыхательную маску.