Сообщение о бедствии оказалось всего лишь ложной тревогой. Оно было случайно передано во время учений.

В среду, 12 июня, НАСА случайно сообщило во время прямой трансляции на своем канале, что астронавт МКС пострадал от декомпрессионной болезни перед запланированным выходом в открытый космос. Командный центр на Земле предписал подвергнуть его гипербарической оксигенации (терапии).

Сообщение оказалось ложной тревогой. Фото: НАСА

Как вскоре после этого НАСА сообщило, это была ложная тревога. Это была симуляция, которая была неправильно воспроизведена через общедоступный канал.



"Члены экипажа Международной космической станции в это время находились в фазе сна. Все здоровы и в безопасности", - пишет американское космическое агентство на X.

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Декомпрессионная болезнь, также известная как болезнь водолазов или кессонная болезнь, может возникнуть, когда человек слишком быстро попадает в иную среду. В космосе возможна декомпрессионная болезнь, если перед выходом в открытый космос декомпрессия происходит слишком быстро.

В симуляции НАСА также рекомендовалось пострадавшему надеть скафандр, герметично закрыть его и подвергнуть давлению. При этом он должен получать 100-процентный кислород через дыхательную маску.