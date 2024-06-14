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Джо Байден вслед за Трампом хочет принимать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалютах
Источники портала The Block сообщают, что команда Байдена в настоящее время ведет переговоры о приеме пожертвований в биткоинах через платформу Coinbase.

Согласно эксклюзивному отчету The Block, команда президента Джо Байдена в настоящее время хочет получить возможность принимать пожертвования на предвыборную кампанию через биткоин и другие цифровые монеты через биржу Coinbase. Об этом криптовалютному новостному изданию рассказали люди, знакомые с ситуацией.

Дональд Трамп, оппонент Джо Байдена, уже более трех недель принимает пожертвования в криптовалюте, что делает его первым действительно рассчитывающим на победу кандидатом, сделавшим этот шаг. Биткоин и криптовалюты все чаще оказываются в центре внимания в качестве темы предвыборной кампании на предстоящих президентских выборах в США.

Команда предвыборной кампании действующего президента хочет пополнить свою казну за счет богатых сторонников криптовалют и дать понять, что администрация Байдена не враждебна к этому классу активов.

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Биткоин и криптовалюты оказались в центре внимания президентских выборов. Байден часто подвергался критике за свою негативную позицию в отношении криптовалют, в том числе в своей партии. Байден в настоящее время рискует потерять голоса в биткоин- и криптосообществе. Вероятно, это понимают и в окружении действующего президента.

Люди из окружения Байдена теперь прямо говорят команде: если вы промолчите об этой криптовалюте и не войдете в курс дела, вы можете проиграть выборы. Об этом The Block рассказал анонимный источник, знакомый с ситуацией. Тем не менее тема функции криптовалютного пожертвования пока находится в стадии проработки, поясняет один из инсайдеров.

В конце мая The Block писал, также со ссылкой на анонимные источники, что Байден встречается с компаниями из криптоиндустрии, чтобы получить совет. Соответственно, появилась надежда, что демократ теперь тоже захочет поддержать криптовалютную отрасль. Но впоследствии президент наложил вето на банковское регулирование, благоприятное для криптовалют, и некоторые эксперты снова потеряли веру в разворот в политике Байдена.

Тем временем экс-президент Трамп продолжает свою предвыборную кампанию в качестве сторонника криптовалют. По данным источников информационного агентства Reuters, 77-летний кандидат представился как «крипто-президент» на мероприятии по сбору средств в Сан-Франциско на прошлой неделе и подчеркнул, что этот сектор важен и что он поддерживает его. 

На этой неделе Трамп также встретился с представителями индустрии майнинга, а затем объявил, что хочет, чтобы все оставшиеся биткоины были добыты в США.

Кажется, что позиции по криптовалютам действительно могут иметь решающее значение на выборах в этом году. Известный инвестор Марк Кьюбан отметил, что Байдену необходимо принять решение по этому поводу, иначе он проиграет. Подобные мнения звучат и в криптовалютном сообществе. Известный в США аналитик Дилан Леклер подчеркнул, что будет интересно посмотреть, начнут ли демократы теперь открыто позиционировать себя в отношении этого класса активов или же они выйдут из игры.

Тот факт, что Байден также хотел бы принимать пожертвования в криптовалюте, не следует переоценивать. Как отмечает один из источников The Block, предвыборные кампании политиков направлены на сбор денег. И если криптовалюты являются эффективным средством достижения этой цели, обещающим дополнительный доход, то против этого шага мало что можно сказать — даже если вокруг него ведутся острые политические дебаты.

Даже если движущей силой курса Трампа и предполагаемого разворота Байдена, вероятно, является просто оппортунизм, это показывает, что биткоин стал более актуальной темой. Даже президенты США теперь, кажется, признают, что население заинтересовано в успехе криптовалют и что они могут выиграть голоса, если будут позитивно относиться к ним.

Если президент Байден действительно своевременно примет пожертвования в цифровых монетах, это станет шагом к более благоприятной для биткоина избирательной кампании. Однако, поскольку Трамп уже более четко позиционировал себя в этом плане, Байдену будет сложно вернуть себе сторонников BTC. В то же время Байден также рискует вызвать гнев многих противников криптовалют среди демократов.

#биткоин #байден #криптовалюты сша
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Дональд Трамп поддержал майнинг биткоинов: все BTC должны быть добыты в США
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