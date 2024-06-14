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Дональд Трамп поддержал майнинг биткоинов: все BTC должны быть добыты в США
Дональд Трамп в очередной раз позиционирует себя как сторонник криптовалют.

Бывший президент США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 года заявил, что будет защищать права майнеров биткоинов. Трамп встретился с руководителями компаний по добыче BTC, таких как RIOT Platforms и Cleanspark, в своем знаменитом особняке Мар-а-Лаго во Флориде.

Он подчеркнул: «Я хочу, чтобы все оставшиеся BTC были добыты в нашей стране».

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Трамп резко раскритиковал нынешнее регулирование криптовалютной отрасли администрацией Байдена. Он пообещал защитить интересы компаний, занимающихся добычей биткоинов, если вернется в Белый дом. Для Трампа биткоин — это важный конкурент и аналог запланированных правительством цифровых валют центрального банка (CBDC).

Заявления бывшего президента были хорошо восприняты присутствовавшими руководителями компаний. Мэтью Шульц, генеральный директор Cleanspark, поделился некоторыми словами Трампа в своем аккаунте X, написав под ними:


«Американцы голосуют, основываясь на содержании своих кошельков. Поэтому мы можем доверять владельцам криптовалют».

Позиция Трампа в отношении криптовалют и биткоина в частности изменилась за последние годы. Он выразил скептицизм по поводу криптовалют во время своего пребывания на посту президента, но его недавние заявления указывают на более сильную поддержку отрасли. Это может иметь стратегические причины, поскольку Трамп пытается привлечь на свою сторону растущее криптосообщество в США.

Значение этого объявления нельзя недооценивать. США являются одним из крупнейших рынков добычи биткоинов, и поддержка Трампа может привести к тому, что больше компаний будут инвестировать в эту область. Это могло бы не только укрепить позиции США на мировом рынке криптовалют но и создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию.

Однако критики обвиняют Трампа в том, что его заявления являются чисто предвыборной стратегией. Они сомневаются, что он действительно поддержит интересы майнеров в долгосрочной перспективе. Тем не менее следует отметить, что заявления Трампа еще больше подогревают дискуссию о криптовалютах и их регулировании в США.

Ближайшие месяцы покажут, являются ли обещания Трампа чем-то большим, чем просто пустыми словами. Одно можно сказать наверняка: криптоиндустрия будет внимательно следить за его следующими шагами. Сможет ли Трамп защитить права майнеров, одновременно расправляясь с CBDC, еще неизвестно. Криптовалютный мир переживает захватывающие времена.

#майнинг #биткоин #трамп #криптовалюты сша
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