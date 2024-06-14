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kosmos_news
Trezor представила новый аппаратный кошелек для криптовалют Safe 5
Аппаратный кошелек от Trezor поддерживает не только биткоины, но и тысячи других криптовалют.

Известный производитель аппаратных кошельков Trezor представил в Праге новый продукт — Trezor Safe 5.
Последний аппаратный кошелек чешской компании обладает расширенной функциональностью и предлагает улучшенный пользовательский интерфейс по сравнению с предыдущей моделью Trezor Safe 3.
Trezor Safe 5 имеет обычный дизайн. У устройства прочный корпус с поверхностью Gorilla Glass, устойчивой к незначительным ударам и царапинам. На этот раз он доступен в четырех новых цветах.
Клиенты могут подключить и использовать Trezor Safe 5 как обычно через интерфейс USB-C со своим смартфоном или ПК через Trezor Suite.
Технически он аналогичен своему предшественнику, с элементом безопасности, PIN-кодом и парольной фразой. Однако новая модель теперь оснащена цветным сенсорным дисплеем с диагональю 1,54 дюйма и вибрацией в качестве тактильной обратной связи. В результате Trezor создал более удобный вариант ввода для Safe 5.

Технические новинки влияют на цену. В то время как предыдущая модель стоит 79 долларов, последний аппаратный кошелек Trezor, Safe 5, доступен за 169 долларов. Safe 5 можно предварительно заказать уже с 14 июня. Поставка будет осуществляться с июля.

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Новейший аппаратный кошелек от Trezor поддерживает тысячи криптовалют. Как и в случае с Safe 3, будет также версия только для биткоинов, в которой прошивка будет сведена к минимуму, что сделает продукт еще более безопасным.
Компания также запускает сервис Trezor Experts. С помощью него клиент может попросить экспертов помочь ему настроить аппаратный кошелек посредством видеозвонка за 99 долларов в час. Эксперты также обучают использованию продуктов Trezor и отвечают на вопросы пользователей в конфиденциальной и безопасной среде семь дней в неделю. Это ставит Trezor в один ряд с его конкурентами, такими как BitBox и Blockstream, которые уже предлагают аналогичные услуги.

Итак, выпустив Safe 5, компания Trezor представила на рынке достойного преемника Safe 3. Цветной сенсорный экран и расширенные функции — это обновления, которые улучшают удобство использования и влияют на цену. При цене 169 долларов придется заплатить более чем в два раза больше, чем за Trezor Safe 3. Пока неизвестно, сможет ли Trezor Safe 5 удержать свои позиции на рынке.

#криптовалюты #trezor #safe 5 #аппаратный кошелек
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