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kosmos_news
Спорная функция искусственного интеллекта Recall для Windows появится позже
Функция Recall предназначена для сохранения записей экрана каждые несколько секунд.

После резкой критики Microsoft откладывает внедрение новой функции поиска Windows, которая должна сохранять записи экрана каждые несколько секунд. Первоначально планировалось, что она станет доступна 18 июня на ПК Copilot+. 

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В четверг, 13 июня, Microsoft объявила, что функция Recall будет протестирована в меньшем масштабе в программе Windows Insider позднее.

По заявлению компании, Recall призвана облегчить поиск информации на ПК. Программное обеспечение с искусственным интеллектом анализирует то, что видно на многочисленных скриншотах, и создает каталог. Это решение должно помочь, например, если пользователь больше не может вспомнить название туристического сайта, который посетил, но все еще знает, что там были видны пальмы и пляж. 

После этого он сможет снова найти страницу, выполнив поиск по запросу «пальмы и пляж». Однако после анонса этого решения некоторые исследователи безопасности ИИ предупредили о проблеме с защитой данных. Они пришли к выводу, что киберзлоумышленники также потенциально могут получить доступ к личной информации. 

На прошлой неделе Microsoft объявила о повышении безопасности данных. Кроме того, эта функция больше не должна включаться по умолчанию при настройке ПК, но пользователям сначала придется активировать ее самостоятельно. 

Напомним, Microsoft и производители компьютеров под управлением Windows хотят вывести на рынок новые ПК Copilot+ 18 июня. Они должны быть более адаптированы для использования с решениями на базе искусственного интеллекта.

#технологии #искусственный интеллект #windows #recall
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