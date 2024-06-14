После резкой критики Microsoft откладывает внедрение новой функции поиска Windows, которая должна сохранять записи экрана каждые несколько секунд. Первоначально планировалось, что она станет доступна 18 июня на ПК Copilot+.
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В четверг, 13 июня, Microsoft объявила, что функция Recall будет протестирована в меньшем масштабе в программе Windows Insider позднее.
По заявлению компании, Recall призвана облегчить поиск информации на ПК. Программное обеспечение с искусственным интеллектом анализирует то, что видно на многочисленных скриншотах, и создает каталог. Это решение должно помочь, например, если пользователь больше не может вспомнить название туристического сайта, который посетил, но все еще знает, что там были видны пальмы и пляж.
После этого он сможет снова найти страницу, выполнив поиск по запросу «пальмы и пляж». Однако после анонса этого решения некоторые исследователи безопасности ИИ предупредили о проблеме с защитой данных. Они пришли к выводу, что киберзлоумышленники также потенциально могут получить доступ к личной информации.
На прошлой неделе Microsoft объявила о повышении безопасности данных. Кроме того, эта функция больше не должна включаться по умолчанию при настройке ПК, но пользователям сначала придется активировать ее самостоятельно.
Напомним, Microsoft и производители компьютеров под управлением Windows хотят вывести на рынок новые ПК Copilot+ 18 июня. Они должны быть более адаптированы для использования с решениями на базе искусственного интеллекта.