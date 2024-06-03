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kosmos_news
У исследователей возникли сомнения в эффективности мини-АЭС
Мини-АЭС не будут играть существенной роли в замене ископаемого топлива в ближайшие 10–15 лет.

Мини-атомные электростанции в настоящее время считаются очень перспективными решениями энергетического кризиса. Они должны интегрироваться непосредственно в заводы и центры обработки данных и снабжать их электроэнергией без вредных выбросов. Это решение предназначено для удовлетворения растущей потребности в вычислительных системах, особенно за счет более широкого использования искусственного интеллекта. Поэтому неудивительно, что Microsoft инвестирует в разработку таких малых модульных реакторов (ММР; атомная станция малой мощности).
ММР BWRX-300 в настоящее время находится на стадии лицензирования. Изображение: GE Hitachi Nuclear Energy
Однако новый отчет Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), вероятно, не согласен с мнением об эффективности ММР. Согласно отчету, в настоящее время во всем мире разрабатывается 80 ММР («малых модульных ядерных реакторов»). В то время как малые ММР имеют максимальную мощность 300 мегаватт, у более распространенных средних ММР этот показатель составляет от 300 до 700 МВт.

Название отчета IEEFA хорошо отражает проблемы, с которыми сталкиваются реакторы: «Все еще слишком дорого, слишком медленно и слишком рискованно». Соответственно, утверждается, что эта технология не будет играть существенной роли в замене ископаемого топлива, по крайней мере, в ближайшие 10–15 лет.

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На примере разрабатываемых в настоящее время мини-атомных электростанций IEEFA показывает, насколько сильно выросли затраты на их создание за последние годы. В 2015 году стоимость реактора NuScale составляла $10 000 за киловатт, но в 2023 году она выросла более чем вдвое и составила $21 500. В результате строительство запланированного реактора мощностью 462 МВт было остановлено.

Реактор GE-Hitachi BWRX-300 стоил бы около $2800 за 1 кВт в 2020 году, в 2023 году цена выросла до $12 300. В отчете также упоминается Westinghouse. Два реактора AP1000 недавно были введены в эксплуатацию, но в то же время компания обанкротилась. Проект превысил бюджет на $20 млн и был отложен на 6 лет. Банкротство удалось предотвратить путем поглощения. Сообщается, что их реактор AP300 мощностью 300 МВт стоит $3333 за кВт, но в 2023 году цена выросла до $20 000.

IEEFA убежден, что затраты будут продолжать расти. Все ММР, находящиеся в настоящее время в разработке, всё еще требуют доработки. Лицензии и масштабирование ради экономической выгоды также по-прежнему необходимы.

В отчете IEEFA исследователи даже предупреждают, что разработка ММР крадет важные ресурсы у лучших альтернатив. Сообщается, что более важно инвестировать в ветровую и солнечную энергию, а также в аккумуляторные технологии (чтобы лучше хранить эту самую энергию).


«Эти безуглеродные и более дешевые технологии доступны уже сегодня и могут способствовать переходу от ископаемого топлива в течение следующих 10 лет», — говорится в отчете.

Однако в течение этого времени ММР продолжат ждать одобрений и финансирования. Затраты на мегаватт-час также будут значительно выше, чем цены на энергию из возобновляемых источников.

Часто обещанная высокая скорость строительства мини-АЭС также является мифом. Анализ показывает, что многие проекты значительно отстают от графика, иногда требуя более чем в четыре раза больше времени для запуска. Вместо 4 лет этот срок вырос до 18, и эта закономерность характерна для всех проектов.

Исследователи также дают рекомендации. Должны существовать правила, предотвращающие серьезные задержки проектов ММР и неконтролируемый рост затрат. Компании, заинтересованные в проектах ММР, должны сравнить стоимость и время разработки с возобновляемыми альтернативами. Также следует использовать средства акционеров в качестве страховки от резкого роста затрат.

IEEFA призывает правительства быть прозрачными в финансировании, основанном на деньгах налогоплательщиков. Проекты, финансируемые соответствующим образом, должны быть публично видны, в частности, график и сметная стоимость строительства.

По данным IEEFA, около 375 000 МВт электроэнергии из возобновляемых источников энергии будут поступать в энергосистему США в ближайшие 7 лет. Однако маловероятно, что ММР появятся в этот период.

#энергетика #аэс #электростанции #ммр
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