Теперь британцы ищут технологического партнера для реализации проекта.

Электроэнергия, вырабатываемая атомной электростанцией, снова будет поступать с острова Англси в Уэльсе. Здесь планируется построить крупную электростанцию, рядом с двумя энергоблоками АЭС «Уилфа», простаивающими с 2015 года.







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Лондон объявил, что начинает переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий. Пока нет информации о том, сколько реакторов будет построено на острове Англси в северном Уэльсе. Однако в прошлом существовали идеи, что АЭС «Уилфа-Ньюидд» (валл. — New Wylfa) будет состоять из двух реакторов мощностью до 2700 МВт. Подрядчиками должны были стать Hitachi и Bechtel, но в итоге контракт не был подписан.

АЭС «Уильфа» работала на острове до 2015 года. Потом были остановлены два реактора Магнокс, работавшие с 1971 года.

Великобритания, как и другие европейские страны, в последнее время переживает своего рода «ядерный ренессанс» и планирует построить больше атомных электростанций. В 2022 году было объявлено, что к 2050 году будет построено 7 новых АЭС.

На данный момент строится только Hinkley Point C (АЭС Хинкли-Пойнт) с запланированной мощностью 3,2 ГВт и использованием реакторов EPR французской EDF. Реализация проекта откладывается на многие годы и может начаться не в 2029 году, а только в 2031 году, и проект становится все дороже.

Также было одобрено строительство Sizewell C (АЭС Сайзвел), которая также будет иметь мощность 3,2 ГВт и использовать два реактора EPR. Её планируют запустить в 2034 году.