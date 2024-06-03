Соглашение было подписано в присутствии Путина, поэтому в его серьезности никто не сомневается.

В ходе двухдневного визита Владимира Путина в Узбекистан, состоявшегося неделю назад, было заключено 27 соглашений. На самое важное из них многие не обратили внимание: оно касается строительства атомной электростанции. Об этом сообщили правительственные СМИ в Ташкенте.

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Электростанцию мощностью 330 МВт (состоящую из шести реакторов по 55 МВт каждый) построят в Джавском районе, расположенном между реками Сырдарья и Зерафшан. Это будет первая атомная электростанция в Центральной Азии.



"Выбранное место уже исследовано, место пригодное, его безопасность подтверждена", - официально сообщили в правительстве Узбекистана.

Контракт на строительство подписан между Дирекцией по строительству атомных электростанций Агентства по атомной энергии, подотчетной Совету министров Узбекистана, и "Атомстройэкспортом" - филиалом "Росатома", российского гиганта в области атомной энергетики. Это первый зарубежный контракт "Росатома" на строительство АЭС.

Другие соглашения, заключенные во время визита российского президента в Ташкент, включали: соглашения об увеличении товарооборота между двумя странами в рамках плана на 2024-2030 годы, соглашения в области культуры (например, относительно сотрудничества в кинопроизводстве) и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соглашения в сфере туризма, банковской и других сфер.

Это был третий визит Путина в Узбекистан при правлении Шавката Мирзиёева, пришедшего к власти в стране после смерти первого президента страны Ислама Каримова. Узбекистан, как и соседние страны Центральной Азии, не присоединился к западным санкциям против России.



