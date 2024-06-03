Благодаря исключительной аэродинамике и высокоэффективному двигателю расход топлива SuperTruck 2 составляет 18 литров на 100 км.

Обычно полностью загруженный грузовик расходует около 30 литров дизельного топлива на 100 километров. Потребление снижается из года в год, поскольку двигатели становятся более эффективными, а грузовики — более аэродинамичными. С SuperTruck 2 американская компания Kenworth совершила большой прорыв: её грузовик может экономить тысячи литров топлива в год.

Новый футуристический грузовик должен быть чрезвычайно эффективным. Изображение: Kenworth

По данным The Drive, футуристический SuperTruck 2 не только обладает превосходной аэродинамикой, но и способствует низкому расходу топлива. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью 440 л.с. в сочетании с электрогенератором напряжением 48 В.

Благодаря рекуперации энергии двигатель достигает КПД 55,7%. Это означает, что SuperTruck 2 достигает расхода 18 литров топлива на 100 километров – на добрую треть меньше, чем у обычных машин такого типа.

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Чтобы минимизировать сопротивление воздуха, SuperTruck 2 не имеет наружных зеркал. Вместо этого у него есть система камер, которая отображает окружающую обстановку через мониторы в кабине, а также имеет функцию ночного видения. Водители сидят в кабине по центру, для пассажиров места видимо нет.

Колеса и оси колес были полностью закрыты, чтобы получить максимально аэродинамическую форму. SuperTruck также построен таким образом, что в будущем он сможет использовать и альтернативные виды топлива — топливные элементы для водорода также можно будет приделать.

SuperTruck 2 был создан в рамках программы SuperTruck Министерства энергетики США. Программа началась в 2009 году с целью сделать машины с максимальной массой более 15 тонн более эффективными. Тендер на SuperTruck 3 уже завершился, и $127 млн были распределены между 5 компаниями. Тендер на электрический «SuperTruck: Charched» все еще продолжается. В рамках тендера будет распределено финансирование в размере $72 млн.

Хотя модели SuperTruck являются лишь прототипами и концептуальными моделями, многие технологии и материалы из программы уже нашли свое применение в производстве.