ИИ хорошо анализирует рынки и принимает трудные решения. Многие руководители-люди признают, что их можно заменить искусственным интеллектом.

Проблемы с трудоустройством из-за растущей автоматизации обычно затрагивают людей, выполняющих легкую в освоении повторяющуюся работу, будь то в офисах или на фабриках. Искусственный интеллект все чаще будет брать на себя поддержку клиентов в виде чат-ботов. Но не только сотрудники на более низких организационных уровнях, которые могут быть заменены ИИ в будущем, затронуты этой тенденцией и могут лишиться работы.

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Как сообщает издание New York Times, компьютеры могут анализировать рынки и выявлять тенденции более эффективно, чем руководители-люди. Искусственный интеллект может принимать трудные решения, основанные на объективных критериях. Общение с сотрудниками также можно автоматизировать. И компании могут сэкономить на высоких зарплатах, если в качестве генерального директора выступит ИИ.

Некоторые компании уже пробуют, как ИИ-инструменты могут выступать в роли руководителей. Одним из них является китайский разработчик игр NetDragon Websoft, в котором работает 5000 сотрудников. Разработчик верит «в ИИ как в будущее управления».

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Другой пример — польский производитель спиртных напитков Dictador. Он назначил генерального директора управляемого искусственным интеллектом чат-бота по имени Мика, который «принимает взвешенные стратегические решения без личной предвзятости, расставляя приоритеты в интересах организации».

Платформа онлайн-обучения EdX провела опрос среди руководителей на эту тему. 47% респондентов считают, что большая часть или вся роль генерального директора должна быть полностью автоматизирована или заменена искусственным интеллектом.

Опросы сотрудников показывают, что значительная часть из них была бы не против получать инструкции от ИИ.

Но остается вопрос, кто несет ответственность за решения и кого можно привлечь к ответственности в случае неудачи.



