Вокруг астероида Динкинеш (Dinkinesh) вращаются два спутника, которые двигаются вместе благодаря гравитационному притяжению.

Команда исследователей впервые использовала космический зонд НАСА «Люси» (Lucy), чтобы обнаружить разделенный на две части спутник, вращающийся вокруг астероида.

«Мы впервые видим такую систему», — сказал планетолог и соавтор исследования Стефано Моттола из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) в Берлине.

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Спутник состоит из двух частей, которые двигаются вместе благодаря гравитационному притяжению и вращаются вокруг астероида.

Астероид Динкинеш с двойным спутником Селам (снимок космического корабля «Люси»). Изображение: НАСА

«Притяжение очень слабое, но его достаточно, чтобы две части объекта не отделялись далеко друг от друга», — сказал Моттола.

Такая двойная система спутников у планет пока не зафиксирована. Исследователи обнаружили систему на первых изображениях вскоре после того, как зонд «Люси» пролетел мимо астероида Динкинеш 1 ноября 2023 года и, оценив все данные, теперь представили их в специализированном журнале «Nature». Два соприкасающихся спутника имеют диаметры 210 и 230 метров. Они облетают вокруг Динкинеша примерно за 52,5 часа на расстоянии 3,1 километра.

Когда изображения были проанализированы, за астероидом размером 720 метров впервые стал виден его спутник. Глядя на другие фотографии, исследователи заметили, что спутник Динкинеша состоит из двух частей. Они называют этот объект «контактным двоичным файлом». Пока неясно, как именно образовался двойной спутник. Однако исследователи предполагают, что астероид как-то повлиял на формирование такой необычной двойной системы.

Динкинеш летает вокруг Солнца в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Во время пролета зонд «Люси» находился на расстоянии около 470 миллионов километров от Земли. Это в три раза больше расстояния от Солнца до Земли.

Зонд НАСА «Люси» был запущен в октябре 2021 года с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На самом деле он движется к астероидам на орбите Юпитера, и с 2027 года планируется пролететь около семи так называемых троянских астероидов Юпитера. «Люси» призвана произвести революцию в знаниях о происхождении планет и формировании Солнечной системы.