Американские исследователи нашли способ создать мембрану, улавливающую CO2. Её уже называют «чудо-материалом».

Существует материал, который может улавливать вредный для климата CO 2 через специальную поверхность. Вещество под названием «MOF-525» известно в исследованиях уже давно. Название представляет собой аббревиатуру от Metal-Organic Framework, что можно перевести как «металлоорганический каркас».

Изображение из открытых источников

Этот материал характеризуется особенно высокой пористостью и особым химическим составом поверхности. Его структуры образуют своего рода трехмерную сеть со множеством крошечных наноразмерных полостей. Благодаря этому материал напоминает губку. Если спроектировать его определенным образом, материал сможет улавливать такие химические соединения, как CO 2 — в этом и заключается концепция технологии.

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Эти свойства делают материал пригодным для улавливания нежелательного выделяющегося CO 2 . Позже этот материал мог бы даже стать основой для преобразования улавливаемого CO 2 в энергию, что сделало бы его настоящим «чудо-материалом», как его уже окрестили в научных кругах.

Однако до сих пор проблема заключалась в том, что никто не знал, как производить этот материал в больших масштабах. Теперь американские исследователи из Университета Вирджинии нашли новый подход к производству.



«Если вы сможете производить эти MOF в больших масштабах, станут возможными новые применения, такие как создание мембран для улавливания CO 2 и электрокаталитического преобразования в единой системе», — рассказал платформе phys.org инженер-химик Гаурав Гири.

Американские исследователи смешали компоненты MOF со специальным раствором, а затем распределили их по специальной поверхности — подложке. Затем они позволили раствору испариться. На подложке осталась тонкая пленка MOF.