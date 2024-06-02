Плотник спрятал AirTag в своих электроинструментах и с помощью полиции нашел украденные вещи. Всего полиция нашла склады с похищенными устройствами стоимостью 3 до 5 миллионов долларов.

Кража электроинструмента со стройплощадок является огромной проблемой для строительных компаний. Еще большая проблема, если инструменты принадлежат одному человеку. У плотника из Вирджинии украли несколько электроинструментов, прежде чем он решил спрятать Apple AirTag в коробках с оборудованием. Использование чипов слежения принесло свои плоды. После того, как инструменты украли, он проследил за ними с помощью спрятанного AirTag. Он нашел склад и вызвал полицию.







реклама

Полиция получила доступ на склад по ордеру на обыск и обнаружила большое количество украденных товаров. Как сообщает Washington Post, всего в последующие месяцы было обнаружено 12 складов - большинство из них в округе Ховард, штат Мэриленд. Всего было изъято около 15 тысяч электроинструментов, в том числе пилы, дрели, болгарки, болгарки, генераторы, аккумуляторы, воздушные компрессоры и множество другой современных устройств. Украденные инструменты стоят от $3 млн до $5 млн.

По данным полиции, эти инструменты были украдены из коммерческих учреждений, магазинов, транспортных средств, частных домов и строительных площадок. Сейчас полиция ищет владельцев. На данный момент уже найдены 80 человек, которых ограбили.

Плотник, который помог найти первый склад, надеется, что воры будут пойманы. По его словам, преступники крадут не только инструменты, но и «рабочие места». Некоторые из пострадавших фактически лишились заказов, потому что у них не было инструментов для работы. Никто из преступников пока не найден. Расследование все еще продолжается.