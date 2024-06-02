В 2024 году многие авиакомпании уже представили проекты сверхзвуковых самолетов, которые придут на смену «Конкорду» и Ту-144. Разработки такой техники активно ведутся Exosonic, Venus Aerospace, Destinus и другими компаниями.

На смену легендарному «Конкорду» и Ту-144 скоро придут новые сверхзвуковые самолеты. Ожидается, что первые старты могут произойти уже в следующем десятилетии. Один из самых амбициозных проектов представила компания Exosonic. «Сверхзвуковой самолет» Exosonic будет вмещать 71 пассажира.

Компания Exosonic работает над сверхвуковым самолетом. Фото: Exosonic

Компания пока не сообщила, когда именно пассажирский самолет выйдет на рынок. Однако в самой Exosonic заявляют, что вообще ожидать появление такого самолета можно только в начале или середине 2030-х годов.

Stargazer от компании Venus Aerospace — это не обычный пассажирский самолет, а «космический самолет». Он назван так потому, что у него есть ракетный двигатель, и он летает со скоростью 9 Маха – это в 9 раз быстрее скорости звука.

Стартап Venus Aerospace обещает, что Stargazer сможет летать со скоростью 9 Маха. Фото: Venus Aerospace

Предполагается, что Stargazer сможет пересечь Тихий океан за один час. Разработка самолета началась в 2020 году. Самолет должен вместить до 12 человек и развивать скорость более 8000 км/ч. Это делает его в 11 раз быстрее современных пассажирских самолетов. Для взлета самолет должен использовать обычный авиационный двигатель. Затем, когда он окажется в воздухе дальше от центра города, активируется ракетный двигатель, и машина разгонится до гиперзвуковой скорости. Самолет должен летать на высоте 52 000 метров. Высота полета обычного самолета составляет около 11 000 метров. Пройдет более десяти лет, прежде чем такой самолет действительно появится.

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Не только американские компании работают над гиперзвуковыми самолетами. Швейцарский стартап Destinus хочет представить прототип гиперзвукового самолета, работающего на водороде, в 2026 году. Он станет первым в истории авиации такого типа и будет построен к 2030 году. Швейцарский авиастроитель в настоящее время работает над несколькими прототипами.

Швейцарская компания Destinus разрабатывает первый гиперзвуковой самолет с водородной силовой установкой. Фото: Destinus.

Водородный самолет будет вмещать до 25 пассажиров и сможет пролететь 10 000 км. Самолет мог бы быть вдвое быстрее «Конкорда» и доставлять путешественников из Парижа в Нью-Йорк за 1,5 часа. Максимальная скорость полета составляет 5 Маха. Destinus планирует первые поставки самолета между 2032 и 2035 годами.

В Китае также думают о будущем полетов. Пекинский стартап Space Transportation хочет разработать самолет, который сможет перелететь из Пекина в Нью-Йорк за один час. Машина запускается вертикально с помощью ракетной тяги. Самолет будет лететь через суборбитальное пространство со скоростью 4180 км/ч, то есть выше, чем любой другой самолет до него.

Фото: Space Transportation

Первые наземные испытания планируется провести в этом году, а пилотируемый испытательный полет — в 2025 году. На самолете могут разместиться до 12 человек. Вероятно, его лучше всего сравнить с «SpaceShip Two» компании Virgin Galactic. Он также летает с ракетным двигателем.

Все стартапы, которые работают в этом направлении, сообщают, что авиабилеты на рейсы становятся дешевле, а сами полеты экологичнее. Они хотят полагаться на биотопливо. Эксперты, которые изучили очень конкурентный авиационный рынок, сомневаются в этом обещании. По их словам, обычные авиакомпании уже испытывают проблемы с выживанием в жесткой конкуренции.

Сверхзвуковые полеты представляют собой проблему не только из-за технологических препятствий, но и из-за юридических препятствий. В США сверхзвуковые полеты были практически невозможны — из-за оглушительного шума, возникающего при преодолении звукового барьера.

Однако в последние годы в США правила были смягчены, и текущие испытания Lockheed X-59 показывают, что можно ожидать дальнейшего смягчения регулирования. В Европе законы менее строгие.