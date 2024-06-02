Независимые авторы могут быстро конвертировать свои электронные книги в аудиокниги; им не нужно заказывать дорогостоящие студийные записи.

В последние месяцы дочерняя компания Amazon Audible, известная своими подписками на аудиокниги, была наводнена книгми, записанными голосами, сгенерированными ИИ. Сама компания Amazon произвела революцию в индустрии, представив бесплатный инструмент для создания аудиокниг, генерируемых искусственным интеллектом.

С момента анонса в прошлом году на платформе Audible уже доступно более 40 000 книг, созданных с помощью искусственного интеллекта. Этот инструмент предлагает независимым авторам возможность быстро и экономично конвертировать свои электронные книги в аудио без необходимости заказывать дорогостоящие студийные записи.

Изображение из открытых источников

Однако не все авторы и слушатели довольны качеством сгенерированных ИИ голосов. Некоторые пользователи жалуются, что в Audible нет возможности отфильтровывать аудиокниги, созданные искусственным интеллектом, при поиске. Профессиональные актеры озвучивания беспокоятся о возможных потерях рабочих мест, если технологии продолжат совершенствоваться. Крупные издатели, такие как HarperCollins, уже подписали соглашения с компаниями, специализирующимися на сгенерированных ИИ голосах, на выпуск аудиокниг на разных языках.

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В прошлом году Apple также начала продавать аудиокниги, записанные ИИ-голосами. Судя по всему, они были основаны на выступлениях реальных актеров, которые, однако, утверждали, что не знали об использовании их голосов. Этот кейс подчеркивает различные приоритеты и компромиссы, с которыми сталкиваются разные группы интересов.

В то время как независимые авторы получают выгоду от простого и бесплатного преобразования своих произведений в аудиокниги, профессиональные актеры озвучивания опасаются за свою карьеру. Издатели, в свою очередь, хотят использовать экономичные технологии, не расстраивая при этом потребителей.

Учитывая постоянно растущее количество аудиокниг, созданных с помощью искусственного интеллекта на Audible, все участники индустрии должны подумать о том, как совместить творчество и новые технологии.