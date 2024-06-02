1 июня Северная Корея снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею, сообщает «Ренхап» со ссылкой на Вооруженные силы Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, КНДР использовала воздушные шары для отправки большого количества мусора и экскрементов через границу в Южную Корею. Как сообщает «Ренхап», 1 июня в районе 20:45 (14:45 мск) примерно 10 воздушных шаров пересекли границу с Южной Кореей. Воздушные шары являются ответом на рассылку Южной Кореей листовок с призывами к свержению режима Ким Чен Ына.

Фото: REUTERS

Ранее на этой неделе генеральный штаб в Сеуле обвинил соседнюю страну в отправке воздушных шаров через границу. К полудню среды, 29 мая, было обнаружено около 260 таких шаров.

В прошлое воскресенье Северная Корея, которой управляет Ким Чен Ын, пригрозила отправить «кучи макулатуры и грязи» через приграничные регионы. Тогда Южная Корея заметит, «сколько усилий нужно, чтобы все уничтожить», говорится в заявлении заместителя министра обороны. Эта мера является ответом на присылку листовок и мусора из Южной Кореи.

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Пока неизвестно, обернется ли такая кампания новым витком эскалации. Однако очевидно, что шары не угрожают безопасности граждан.

В течение многих лет организации северокорейских беженцев в соседнюю страну неоднократно проводили пропагандистские кампании на границе, запуская большие воздушные шары с листовками, которые, среди прочего, призывали к свержению руководства Пхеньяна. Северная Корея неоднократно гневно реагировала на подобные действия. Кампании по распространению листовок вызывают споры в Южной Корее. Сама Северная Корея в прошлом также отправляла пропагандистские листовки через границу с соседней страной.

При предыдущем либеральном правительстве Южной Кореи в 2021 году вступил в силу закон, запрещающий отправку листовок и других предметов вдоль военной демаркационной линии между двумя странами. Конституционный суд отменил запрет в прошлом году, заявив, что он непропорционально ограничивает свободу выражения мнений.