Новый танк должен уметь лучше защищаться от дронов противника и сам управлять беспилотниками. Фотографии этой техники появились в Китае.

В китайских соцсетях появились фотографии, на которых якобы изображен китайский боевой танк нового типа. «Умный» танк больше не должен разрабатываться для классических сценариев (противостояние в бою «танк против танка»), а призван справляться с угрозой, исходящей от дронов, лучше, чем когда-либо прежде. Как сообщает South China Morning Post, танк также сможет управлять дронами в целях нападения.

Умный боевой танк нового поколения из Китая с улучшенной защитой от дронов. Источник изображения: Weibo

Внешне танк выглядит относительно обычно. Он управляется двумя людьми и имеет 105-миллиметровую основную пушку и пулемет. Он также будет включать в себя радар X-диапазона, зенитное вооружение и интерфейсы для средств радиоэлектронной борьбы.

По словам военного блогера Lyman2003, танк будет обладать «многоплатформенными автономными возможностями совместной работы». Целью этого решения является управление скоординированными атаками дронов с транспортного средства.

Так могла бы выглядеть кабина нового китайского танка. Источник изображения: Weibo

Благодаря способности активно сбивать и перехватывать дроны противника танк должен дольше оставаться неповрежденным на поле боя. Текущие военные конфликты показывают, что дорогие танки иногда беспомощны против атак дешевых, начиненных взрывчаткой дронов. Защитные меры часто оказывались недостаточными. Поэтому при разработке танков следующего поколения большое международное значение придается способности противостоять этому новому типу ведения боевых действий.