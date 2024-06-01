После неоднократных предупреждений от МВФ Германия с июня должна перейти на электронную почту.

В Германии прогресс, очевидно, доходит до чиновников немного медленно. Критики не устают подчеркивать, что немецким властям предстоит многое наверстать, когда дело доходит до цифровизации: медленное подключение к интернету и бесполезная трата бумаги на документы преследуют Германию.



Между тем, в стране, по-видимому, до сих пор используется одно устройство, о котором многие молодые люди уже даже не знают, — факс. Как сообщает информационное агентство NPR, 4 из 5 компаний в Германии до сих пор используют факсы, причем треть из них — регулярно или очень часто.

Теперь немецкий Бундестаг хочет положить конец этой консервативной немецкой привычке использовать устаревшую технику. С июня властям больше не будут предоставляться деньги на покупку новых факсов. Нравится им это или нет, но отныне немецким государственным служащим придется довольствоваться общением по электронной почте.

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В марте Международный валютный фонд (МВФ) даже предупредил Германию: если страна хочет идти в ногу со временем, она должна добиться большего прогресса в цифровизации.

Активное использование факсимильного аппарата в Германии имеет и бюрократические причины: когда орган власти отправляет факс, по закону он считается доставленным. Зачастую документы приходится распечатывать, чтобы они имели юридическую силу. Постепенно электронная почта станет юридически действительным средством связи в Германии.