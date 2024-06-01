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kosmos_news
Европа ищет альтернативу Ан-124 — у Airbus есть свои конкуренты «Руслану»
Сообщается, что Airbus ищет дополнительные самолеты для перевозки очень крупных и тяжелых грузов.

ЕС поручил немецкому подразделению Airbus заняться поиском новых грузовых самолетов. В частности, предстоит найти альтернативу тяжелому самолету Ан-124 («Руслан»). Машина используется в военных целях, в том числе для перевозки людей и грузов.
Российский Ан-124. Источник изображения: APA/GEORG HOCHMUTH
В настоящее время имеются 3 самолета Boeing C-17 в 12 странах НАТО и 9 самолетов, в первую очередь Ан-124, которые регулярно арендуют 9 европейских стран НАТО. Это решение по аренде было принято в рамках программы Salis (Временное решение стратегических воздушных перевозок), которая вступила в силу в 2010 году. Ее инициаторами стали 10 государств НАТО, а также Швеция и Финляндия (до их присоединения к альянсу).

После известных событий 2022 года стало все труднее приобретать Ан-124. В рамках тендера Европейского фонда обороны (EDF) в общей сложности 1,03 млрд евро было инвестировано в 54 проекта. Как теперь объявил ЕС, сюда также входит проект ESOCA (Европейская система воздушных перевозок негабаритных грузов) с бюджетом 20 миллионов евро и продолжительностью 18 месяцев.

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Всего в проекте принимают участие 14 компаний, а возглавляет его Airbus Germany. В описании говорится:


«Стратегические возможности воздушных перевозок имеют решающее значение для быстрого и эффективного перемещения большого количества людей, тяжелой техники и негабаритных грузов для удовлетворения военных потребностей европейских и союзных стран».

Проект определит и оценит краткосрочные и долгосрочные варианты будущих стратегических возможностей воздушного транспорта Европы, а также проведет все необходимые исследования.

У самой Airbus есть конкуренты «Руслану». Создав собственную грузовую авиакомпанию, производитель планировал использовать для перевозок машины серии Beluga в 2022 году. С тех пор BelugaST и огромный BelugaXL летают под управлением новой дочерней компании Airbus Beluga Transport (AiBT).

Самолеты Beluga (наименование дано из-за сходства корпуса с китом-белухой) имеют больший объем, чем Ан-124, пояснил директор по продажам Airbus Андреас Оффнер, сообщает Aerotelegraph. При ширине грузового отсека 7,1 м и высоте 6,7 м можно перевозить 2 вертолета CH-47 Chinook, не разбирая их. Однако BelugaST может перевозить только 40 тонн, а BelugaXL — 44 тонны. Военная версия Ан-124, напротив, поднимает в воздух 150 тонн.

#техника #европа #авиация #самолеты
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