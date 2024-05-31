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kosmos_news
Эксперты отметили неопределенность для биткоина из-за выплат от биржи Mt.Gox
Цена биткоина сдерживается неопределенностью вокруг потенциального распределения активов биржи Mt.Gox. Об этом пишет The Block со ссылкой на отчет QCP Capital.

История криптобиржи Mt.Gox — один из самых ярких кейсов в криптоиндустрии. Японская компания когда-то была крупнейшей криптобиржей. Однако в 2014 году компания обанкротилась после того, как у клиентов было украдено около 643 000 BTC.

Гражданин России Александр Винник, который находится в заключении в США с 2022 года и останется там в тюрьме еще не менее 10 лет, считается инициатором этой крупнейшей в истории криптобирж афере. Через несколько недель после банкротства торговой площадки операторы обнаружили 141 686 биткоинов, которые ранее считались утерянными.

Эти активы с тех пор находятся на хранении у японских властей. Цифровые активы должны быть возвращены их первоначальным владельцам. Пока что единственным препятствием для этого являлась бюрократия.

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С конца мая, наконец, начались выплаты; они продлятся до конца октября. Дата старта выплат неоднократно переносилась. Из-за огромного объема биткоинов, которые окажутся в руках пользователей, уже давно распространяются опасения, что произойдут массовые распродажи и падение курса BTC.

Эксперты QCP Capital, как пишет The Block, отмечают неопределенность для первой криптовалюты в связи с этими событиями.

Эксперты Matrixport считают, что рынок готов к распродаже монет. На первую криптовалюту это событие не повлияет. Согласно официальному документу, кредиторы должны выбрать способ оплаты в онлайн-системе подачи заявок на компенсацию биржи, чтобы в конечном итоге получить свою долю возмещения.

Некоторые инвесторы опасаются, что цена криптовалюты упадет после выплаты Mt.Gox, но вряд ли это влияние будет заметным. Ежедневный объем торгов обычно составляет около $30 млрд. Рыночная капитализация в настоящее время намного выше и составляет почти $1,3 трлн, поэтому дополнительное предложение около 141 000 BTC не должно оказать негативного влияния на цену биткоина. Кроме того, не все биткоины выплачиваются сразу. Этот процесс растянется на несколько месяцев.

Итак, спустя 10 лет пользователи рухнувшей платформы со своими BTC будут в большом плюсе. Когда биржа Mt.Gox обанкротилась, рыночная стоимость биткоина составляла около $500. Сейчас цена BTC превышает $67 000.

Бывшие пользователи криптобиржи должны зарегистрироваться и идентифицировать себя, чтобы получить компенсацию. В отдельных случаях пользователи должны предъявить документы, удостоверяющие личность, в офисе Mt.Gox или у партнера.

Выплата будет производиться в несколько этапах и должна быть завершена до 31 октября. Биткоины переводятся только на идентифицированные учетные записи, которые соответствующие пользователи могут создать на криптобиржах.

#криптовалюты #история #биржи #выплаты
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