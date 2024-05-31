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kosmos_news
Стартап Showrunner хочет использовать ИИ для создания сериалов
Благодаря технологии стартапа каждый человек может за считанные минуты создать сериал по своему вкусу и желанию.

Уже давно можно создавать тексты и изображения по подсказкам. Теперь пришло время и целым сериалам. Этот план, судя по всему, реализует американский стартап Fable Simulation, который основали Эдвард Саатчи (экс-Oculus), Пит Биллингтон (визуальные эффекты в «Звездных войнах», «Матрице»), Джессика Шамаш (экс-Pixar) и Фрэнк Кэри. На самом деле они пришли из игрового сектора, где создавали 3D-симуляции в реальном времени — и теперь используют эту технологию как основу для своего рода «сериалов на базе ИИ».
Изображение: Showrunners.xyz    Платформой для этого является Showrunner, сайт, который был запущен 30 мая и в настоящее время является только демонстративной страницей и первоначально собирает заинтересованных альфа-тестеров.

«Мы считаем, что будущее — это смесь игр и фильмов: симуляции тысяч шоу Трумэна, населенные интерактивными персонажами с искусственным интеллектом», — сообщает стартап. 

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Очевидно, цель состоит в том, чтобы каждый мог за считанные минуты создать свой собственный сериал по своему вкусу и желанию. Продукты Showrunner не похожи на обычные телешоу. Они основаны на симуляциях, созданных Fable Simulation.

«Наше первое шоу, Exit Valley, основано на «Сим-Франциско», симуляции оживленного центра Кремниевой долины. Вы можете загрузить в эту симуляцию своих собственных аватаров и персонажей, а затем использовать их в своих собственных сериалах»», — пишет стартап. 

Согласно Fable Simulation, для создания коротких эпизодов используется собственная модель искусственного интеллекта под названием SHOW-1. Все, что нужно сделать, это задать подсказку модели ИИ, а затем она напишет сценарий, анимирует его, создаст диалоги и выполнит редактирование.

В прошлом году стартап начал обучать свою модель искусственного интеллекта эпизодам «Южного парка» в некоммерческих целях. Поклонники сериала смогли погрузиться в свои любимые шоу, создавать новые эпизоды и соревноваться в создании лучших эпизодов. 

Несмотря на весь потенциал, инструмент все же имеет некоторые недостатки. В частности, голоса второстепенных персонажей часто звучат странно, а многие сцены, созданные ИИ, кажутся относительно статичными.

«Южный парк» был выбран в качестве тестового проекта, потому что в сериале очень простая графика и, следовательно, соответствует текущему уровню технологий. Однако в будущем компания планирует поддерживать более сложные стили.

Инновационная технология ИИ Showrunner — это захватывающий взгляд на возможное будущее ИИ и потребления медиа. Хотя этот инструмент еще не идеален, его существование демонстрирует быстрый прогресс в этой области и дает представление о том, что может быть возможно в будущем.

#технологии #искусственный интеллект #сериалы #showrunner
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