PayPal, ведущая компания в области цифровых платежей, объявила о запуске собственной стабильной монеты PayPal USD (PYUSD) на блокчейне Solana.

Решение запустить стейблкоин PYUSD на блокчейне Solana было мотивировано высокой скоростью и низкими транзакционными издержками блокчейна Solana. Это решение знаменует собой значительное расширение криптовалютного предложения PayPal и направлено на повышение эффективности и структуры затрат транзакций.

Solana может обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что делает ее привлекательным выбором для платежных приложений. PayPal планирует использовать эти преимущества, чтобы предлагать пользователям более быстрые и дешевые транзакции.

Изображение из открытых источниковС запуском PYUSD на Solana трейдеры и пользователи получат ряд преимуществ:

Более быстрые транзакции: Solana обеспечивает практически мгновенные транзакции, повышая эффективность платежей.

Более низкие комиссии: низкие комиссии за транзакции на Solana помогают снизить стоимость платежей, что привлекательно как для продавцов, так и для клиентов.

Стабильность: как стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1, PYUSD Paypal предлагает стабильность бумажной валюты в сочетании с преимуществами технологии блокчейна.

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PYUSD выпускается в сотрудничестве с Paxos, регулируемым финансовым учреждением, которое уже имеет опыт выпуска стейблкоинов. Это партнерство гарантирует, что PYUSD соответствует высоким нормативным стандартам и вызывает доверие среди пользователей.

Запуск PYUSD на Solana может иметь далеко идущие последствия для рынка криптовалют: