Решение запустить стейблкоин PYUSD на блокчейне Solana было мотивировано высокой скоростью и низкими транзакционными издержками блокчейна Solana. Это решение знаменует собой значительное расширение криптовалютного предложения PayPal и направлено на повышение эффективности и структуры затрат транзакций.
Solana может обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что делает ее привлекательным выбором для платежных приложений. PayPal планирует использовать эти преимущества, чтобы предлагать пользователям более быстрые и дешевые транзакции.
С запуском PYUSD на Solana трейдеры и пользователи получат ряд преимуществ:
- Более быстрые транзакции: Solana обеспечивает практически мгновенные транзакции, повышая эффективность платежей.
- Более низкие комиссии: низкие комиссии за транзакции на Solana помогают снизить стоимость платежей, что привлекательно как для продавцов, так и для клиентов.
- Стабильность: как стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1, PYUSD Paypal предлагает стабильность бумажной валюты в сочетании с преимуществами технологии блокчейна.
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PYUSD выпускается в сотрудничестве с Paxos, регулируемым финансовым учреждением, которое уже имеет опыт выпуска стейблкоинов. Это партнерство гарантирует, что PYUSD соответствует высоким нормативным стандартам и вызывает доверие среди пользователей.
Запуск PYUSD на Solana может иметь далеко идущие последствия для рынка криптовалют:
- Конкуренция: PYUSD вступает в прямую конкуренцию с существующими стейблкоинами, такими как Tether (USDT) и USD Coin (USDC), что может усилить конкуренцию в секторе стейблкоинов.
- Принятие: благодаря интеграции с существующей инфраструктурой PayPal миллионы пользователей смогут получить доступ к PYUSD, что может способствовать массовому внедрению и использованию стейблкоинов.
- Инновации в платежах: шаг PayPal может вдохновить других крупных поставщиков платежных услуг также на разработку или интеграцию стейблкоинов, что может привести к дальнейшим инновациям и улучшениям в глобальных платежах.