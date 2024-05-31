30 мая игровой токен Notcoin (NOT) подскочил на 30% — до уровня $0,012. Его капитализация достигла $1,22 млрд при объеме торгов в $1,29 млрд.

Шумиха вокруг связанного с Telegram токена Notcoin продолжается. После того, как на прошлой неделе монета выросла на 130%, в четверг, 30 мая, она достигла нового рекордного максимума. Имея цену $0,0124 и рыночную капитализацию $1,2 млрд, Notcoin продолжает свое триумфальное шествие, обгоняя такие известные криптовалюты, как Solana, Dogecoin и XRP.



Notcoin, который недавно завершил успешный аирдроп и прошел листинг на крупных криптобиржах, в последние дни пережил огромный рост. Всего несколько дней назад рыночная стоимость токена составляла $500млн. За очень короткое время Notcoin преодолел отметку в один миллиард долларов и теперь входит в число 100 крупнейших криптовалют, занимая в настоящее время 81-е место.

Объем торгов игрового токена составил $1,3 млрд. Notcoin стал седьмой по популярности монетой на Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Торговая пара NOT/USDT пользовалась особым спросом, на ее долю пришлось 42% от общего объема. Благодаря этому успеху Notcoin оставил позади таких авторитетных лидеров рынка, как Solana, Dogecoin и XRP.

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Быстрый рост связанного с Telegram токена начался 16 мая, когда 80 миллиардов токенов были распределены в ходе аирдропа. Последующие листинги монет на основных платформах обеспечили дополнительный импульс. Развитие актива принесло не только финансовую выгоду, но и рост числа игроков, использующих токен.

Notcoin также обогнал PIXEL и SAGA и стал крупнейшим среди игровых токенов в 2024 году. Такие впечатляющие результаты показывают, что рынок токенов класса «играй, чтобы заработать», продолжает активно расти, и инвесторы очень заинтересованы в таких инновационных проектах. История успеха Notcoin — еще один пример динамики и возможностей рынка криптовалют.

Благодаря своему быстрому росту и растущей популярности Notcoin может продолжать играть значительную роль в индустрии криптовалют в будущем. Ближайшие недели и месяцы покажут, сможет ли токен сохранить свою динамику и каких еще вех он достигнет.