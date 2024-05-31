Итог судебного процесса над Дональдом Трампом пошатнул мем-токены, связанные с экс-главой Белого дома.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения присяжными в ходе «суда по делу о фальсификациях деловой документации» в четверг, 30 мая. Это решение спровоцировало сильную волатильность токенов, связанных с Трампом и Байденом. Экс-президент рассказал о заговоре против него, в то время как его страница по сбору на предвыборную кампанию средств оказалась недоступной из-за наплыва пользователей.



После вынесения обвинительного приговора политически ориентированные мем-коины взлетели до небес. Монета FreeTrump выросла на 330%. Токен BODEN, также вырос более чем на 20%. Стоимость других мем-коинов, связанных с именем Трампа, сильно колебалась.





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Токен MAGA (TRUMP), включенный в криптокошелек Трампа, потерял более 16%. Монета MAGA VP (MVP) подешевела на 18%, Super Trump (STRUMP) потеряла 22%, а Maga Hat упала на 20%. За последнюю неделю стоимость Maga Hat выросла на целых 570%.

Напомним, суд в Манхэттене завершился историческим приговором. Трампа признали виновным в выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентских выборов 2016 года. Он является первым президентом или кандидатом в президенты США, осужденным по такому делу. Однако законодательство США не мешает ему снова баллотироваться на выборах.

Судя по всему, этот приговор даже укрепил позиции Трампа в текущей гонке за главный пост страны. Многие законодатели-республиканцы поддержали его, и его страница по сбору средств оказалась недоступной под натиском сторонников. Несмотря на обвинения, экс-президент опережает Байдена по многим опросам.





Окончательное решение о судьбе Трампа будет принято 11 июля. Вскоре после этого Республиканская партия официально объявит своего кандидата в президенты.