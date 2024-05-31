Сначала Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила спотовые ETF на Ethereum, затем последовали заявления в поддержку криптовалюты от кандидата в президенты Дональда Трампа.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила заявки на спотовые ETF Ethereum (пока не окончательные, но это технические детали). Первоначально предполагалось, что это произойдет не раньше осени, если вообще произойдет. Особенно после банкротства криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года власти приняли строгие меры против многих игроков отрасли.



Гэри Генслер, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам, не скрывал того факта, что, по его мнению, почти все криптоактивы должны классифицироваться как ценные бумаги в соответствии с законодательством США (и, следовательно, должны были пройти процесс регистрации в этом органе). В этом отношении быстрое одобрение, безусловно, стало неожиданностью.

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что это «политический вопрос». Тот факт, что вопрос криптовалюты все чаще становится на повестку дня в политике США, был подтвержден на этой неделе. И прямо в президентской избирательной кампании. Дональд Трамп четко высказался по этой теме.

реклама «Я очень позитивно и непредвзято отношусь к компаниям в сфере криптовалют и ко всему, что связано с этой новой и развивающейся отраслью. Наша страна должна быть лидером в этой области», — написал Трамп в посте на Truth Social.

Он обвинил действующего президента Джо Байдена в желании «медленной и мучительной смерти» отрасли. Трамп продолжал расширять свою позицию в дальнейших выступлениях. В интервью CNBC он сказал, что сам не владеет биткоинами. Он высказался очень ясно во время своего выступления на съезде Либертарианской партии, от которого Трамп надеялся получить поддержку своей кандидатуры:

«Я гарантирую, что криптовалюты и биткоин будут развиваться в США. Я поддержу право на владение 50 миллионам держателей криптовалют в стране. Я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка».

Конечно, заявления обусловлены предвыборной кампанией. В прошлом Трамп очень критически относился к биткоину и криптоиндустрии. Не следует предполагать, что он кардинально изменил свою позицию.

Криптоиндустрия, а также частные инвесторы в криптосекторе теперь являются фактором избирательной кампании в США. Даже если кандидаты позиционируют себя по какому-либо вопросу из чистого оппортунизма, они делают это только потому, что проблема достаточно велика и актуальна, чтобы ее игнорировать.

Для Трампа новое позиционирование в поддержку криптовалют имеет стратегический смысл. Потенциально он может привлечь голоса представителей отрасли или частных лиц, которые тесно связаны с этой темой. Кроме того, он явно отличает себя от Байдена. С другой стороны, риск потери голосов в лагере республиканцев также управляем (тем более, что большая часть устоявшейся финансовой индустрии больше не имеет проблем с криптовалютой).

Действующий президент Байден пока не делал подобных четких заявлений. Но есть некоторые признаки того, что позиции в президентском лагере также могут измениться. Самым сильным из них является одобрение спотовых ETF на Ethereum.

Но это не все. Например, отраслевое СМИ The Block сообщило на этой неделе, что команда предвыборного штаба президента с середины мая связывалась с различными игроками отрасли, чтобы получить советы по регулированию. По сравнению с предыдущим подходом правительства Байдена к криптопространству произошли заметные изменения, сообщили The Block источники в отрасли.

Пока неизвестно, приведет ли это к реальному изменению позиционирования криптоиндустрии. Однако ясно то, что позиция правительства США (в частности, органа надзора за биржами) в отношении криптоиндустрии, которая ранее была сильно ориентирована на конфронтацию, начинает меняться.