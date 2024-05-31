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Команда предвыборного штаба Байдена вступает в переговоры с криптоиндустрией
В последние дни предвыборная команда президента Джо Байдена активизировала контакты с компаниями в криптосекторе. По словам источников из издания The Block, речь идет о получении советов о том, как вести себя с сектором и сообществом биткоина.

В начале месяца администрация Байдена вызвала недовольство в криптосекторе тем, что наложила вето на Резолюцию 109. Она должна привести к более благоприятному для криптовалют регулированию для банков США и отменить директиву SAB 121, которая чрезвычайно затрудняет предоставление финансовым учреждениям кастодиальных услуг для биткоина и криптовалют.

Когда кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп затем раскритиковал Байдена за его антикриптовалютный курс и обнаружил, что биткоин влияет на ход предвыборной кампании, эта тема стала в центре внимания. 

Между тем, исследование, проведенное по заказу управляющего активами Grayscale, пришло к выводу, что цифровые активы играют роль в принятии решения о голосовании для трети имеющих право голоса избирателей в США. 37% заявили, что на этих президентских выборах в США они уделяли больше внимания позициям по биткоину и криптовалютам, чем на предыдущих.

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Президент Байден теперь, похоже, заметил, что использование криптовалют имеет большое значение для граждан США. В рамках законопроекта о поддержке криптовалюты FIT21, который уже был принят Палатой представителей США, администрация Байдена на прошлой неделе была открыта для пересмотра текущего регулирования сектора, которое в настоящее время считается ограничительным. Ходят также слухи, что за неожиданным одобрением спотовых ETF на Ethereum стояло давление со стороны администрации Байдена.

Слухи о том, что администрация Байдена делает разворот в своей политике в отношении криптосектора, набирают обороты после недавнего отчета The Block. И это даже несмотря на то, что Байден, в отличие от Трампа, еще не представил публичных аргументов в пользу биткоина.

По данным источников The Block, в последние дни команда президента все чаще обращается к представителям криптосектора. В частности, цель предвыборной команды Байдена состоит в том, чтобы получить совет относительно криптосообщества и политики.

Анонимные источники The Block сообщают, что заметили значительный сдвиг в тоне администрации Байдена по отношению к криптовалютам примерно за две недели. Команда действующего президента должна проявить большую готовность разобраться в этой теме.

Сообщается, что инициативы были положительно восприняты многими в криптосекторе. Другие эксперты, однако, по-прежнему настроены скептически и называют инициативу недостаточной и запоздалой, сообщает The Block.

Пока неизвестно, имеет ли поездка делегации администрации Байдена в Сальвадор, о которой было объявлено 29 мая, для встречи с президентом Букеле, какое-либо отношение к предполагаемому развороту политики правительства США.

По данным букмекеров, вероятность того, что граждане США изберут бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом в ноябре, значительно возросла за последние недели, превысив 50%. Трудно оценить, насколько это связано с республиканской «биткоин-предвыборной кампанией».
Вероятность выбора того или иного президента США. Источник: realclearpolling
Пока неизвестно, вернет ли президент Байден голоса своим предполагаемым поворотом в сторону криптосектора. Можно предположить, что некоторые люди будут скептически относиться к позиции Байдена. Кстати, Трамп не всегда был дружелюбен по отношению к биткоину и криптовалютам. В интервью Fox Business летом 2021 года экс-президент подчеркнул, что биткоин для него выглядит аферой.

#сша #криптовалюты #байден #выборы политика
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