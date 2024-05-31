Стало известно, как именно долгосрочный инвестор Shiba Inu (SHIB) заработал более $1 млн на мем-токене. Об этом свидетельствуют данные Etherscan.

Человек, который инвестировал в Shiba Inu в январе 2021 года, продал монеты после более чем трех лет ожидания и заработал $1,2 млн. Инвестор приобрел токены SHIB, когда о них почти никто не слышал, и до сегодняшнего дня держал их, переживая взлеты и падения курса.







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Первая половина 2024 года была отмечена ралли мем-криптовалют. Этот сообразительный инвестор смог реализовать свою прибыль с помощью монет Shiba Inu. Этот актив стал известен в 2021 году благодаря популярности Dogecoin.

Данные внутри сети показывают, что 31 января 2021 года инвестор приобрел 48,1 миллиарда Shiba Inu всего за 2 Wrapped Ethereum (около $2700 на тот момент). Он держал эти токены более трех лет и добился впечатляющей доходности в 420 раз. Во вторник, 28 мая, он наконец продал SHIB и получил сумму в $1,24 млн. При прибыли более 47 000% терпение этого инвестора более чем окупилось.

В начале 2021 года Dogecoin был у всех на слуху благодаря твитам Илона Маска. С другой стороны, SHIB в то время был еще малоизвестным токеном. Впервые он начал привлекать внимание летом 2021 года, а в октябре того же года наблюдался огромный всплеск интереса к активу. Рёши, анонимный основатель Shiba Inu, стремился развивать проект децентрализованно и создать монету, которая в итоге вызвала любопытство криптосообщества.

SHIB продолжает привлекать внимание крупных инвестиционных компаний. В апреле 2024 года проект получил $12 млн от различных инвестиционных компаний, включая Polygon Ventures. Эти инвестиции помогли ускорить рост и развитие Shiba Inu.

Еще одним интересным аспектом экосистемы Shiba Inu является предстоящий токен под названием TREAT. Хотя точная дата выпуска еще не объявлена, говорят, что TREAT имеет множество возможных применений, включая вознаграждения, стимулы для держателей актива и управление участниками сообщества. TREAT будет функционировать как токен третьего уровня в экосистеме Shiba Inu и обещает еще больше повысить интерес и участие сообщества.

Этот случай показывает, что терпение и стратегическое ожидание могут принести огромную прибыль в индустрии криптовалют. Инвестор, сделавший ставку на SHIB на раннем этапе, смог добиться огромного финансового успеха. Будет интересно посмотреть, как Shiba Inu и другие мем-токены смогут развиваться.



