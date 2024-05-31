Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Инвестор Shiba Inu заработал $1,2 млн благодаря своему терпению
Стало известно, как именно долгосрочный инвестор Shiba Inu (SHIB) заработал более $1 млн на мем-токене. Об этом свидетельствуют данные Etherscan.

Человек, который инвестировал в Shiba Inu в январе 2021 года, продал монеты после более чем трех лет ожидания и заработал $1,2 млн. Инвестор приобрел токены SHIB, когда о них почти никто не слышал, и до сегодняшнего дня держал их, переживая взлеты и падения курса.


Первая половина 2024 года была отмечена ралли мем-криптовалют. Этот сообразительный инвестор смог реализовать свою прибыль с помощью монет Shiba Inu. Этот актив стал известен в 2021 году благодаря популярности Dogecoin.

реклама

Данные внутри сети показывают, что 31 января 2021 года инвестор приобрел 48,1 миллиарда Shiba Inu всего за 2 Wrapped Ethereum (около $2700 на тот момент). Он держал эти токены более трех лет и добился впечатляющей доходности в 420 раз. Во вторник, 28 мая, он наконец продал SHIB и получил сумму в $1,24 млн. При прибыли более 47 000% терпение этого инвестора более чем окупилось.

В начале 2021 года Dogecoin был у всех на слуху благодаря твитам Илона Маска. С другой стороны, SHIB в то время был еще малоизвестным токеном. Впервые он начал привлекать внимание летом 2021 года, а в октябре того же года наблюдался огромный всплеск интереса к активу. Рёши, анонимный основатель Shiba Inu, стремился развивать проект децентрализованно и создать монету, которая в итоге вызвала любопытство криптосообщества.

SHIB продолжает привлекать внимание крупных инвестиционных компаний. В апреле 2024 года проект получил $12 млн от различных инвестиционных компаний, включая Polygon Ventures. Эти инвестиции помогли ускорить рост и развитие Shiba Inu.

Еще одним интересным аспектом экосистемы Shiba Inu является предстоящий токен под названием TREAT. Хотя точная дата выпуска еще не объявлена, говорят, что TREAT имеет множество возможных применений, включая вознаграждения, стимулы для держателей актива и управление участниками сообщества. TREAT будет функционировать как токен третьего уровня в экосистеме Shiba Inu и обещает еще больше повысить интерес и участие сообщества.

Этот случай показывает, что терпение и стратегическое ожидание могут принести огромную прибыль в индустрии криптовалют. Инвестор, сделавший ставку на SHIB на раннем этапе, смог добиться огромного финансового успеха. Будет интересно посмотреть, как Shiba Inu и другие мем-токены смогут развиваться. 

#криптовалюты #инвестиции #shiba inu
+
Написать комментарий (0)
Белый хакер смог открыть кошелек 11-летней давности с биткоинами на 3 млн долларов
Сэм Альтман и президент Аргентины обсудили инвестиции криптопроекта Worldcoin в страну
Дональд Трамп больше всего инвестирует в Ethereum и мем-токены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
42
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
79
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
6
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
+
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
+
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
18
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
6
Финальный вариант PlayStation 5 Pro был готов ещё в прошлом году
+
MediaTek представляет мобильный процессор Dimensity 9400
3
Управляемый снаряд «Краснополь» накрыл очередной M1 Abrams в зоне СВО
+
Генерация изображений с помощью искусственного интеллекта скоро появится в чатах WhatsApp
+

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
26
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
26
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
61
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
19
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
34
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
10
Обзор сериала Сёгун
2
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
+

Сейчас обсуждают

Иван Бородин
01:33
Тихо!!! Автору денег только интел и нвидия занесли!!!
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Иван Бородин
01:32
Что значит непригодны!!? Если карточки от АМД дают на 5 - 10% меньше фпс в отличии от нвидия то всё типо непригодны!? Я под столом!!! 😀😃🙂 Очередной бред проплаченного авторишки! Да и на минутку......
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
alljam
01:19
Вообще достаточно даже сверх древних многоядерных топовых Xeon поколения v3|v4. 2696v3 стоит 3тыс. там 18 ядер, но макс это 3.7GHz на примерно 12 ядрах. Проц упирается в непреодолимый лимит 140Вт и сб...
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
HREN
01:13
Любой процессор не "окупится" по цитате афтора в игровом компьютере, т.к. он (игровой РС) не предназначен для заработка априори.
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
glavhyilo
00:49
получается это ю.корея,решила позлить северную.Шутки,шутками,но если северная пойдёт на южную вдруг,то там будет резня в этой части континента.Южная много электроники делает на планете просто-у меня т...
КНДР отправила на территорию южного соседа сотни воздушных шаров с мусором
glavhyilo
00:43
у меня ключ был,с покрытием хром-ванадий.
Обновление Chrome для Android принесет поддержку многооконного режима
George Ivanov
00:43
Завтра с жалостью буду смотреть на завод Воского... Он не существует. Он бы делал инструмента гораздо больше.
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
George Ivanov
00:39
Кажется осталось производство в Рязани.
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
HREN
00:30
После фразы "роман я не читал" и "пред. экранизацию не смотрел", дальше можно уже тоже не читать. Сравнивать ему не с чем, а место съемки для него самое интересное. Мда, полный отстой. И про продление...
Обзор сериала Сёгун
glavhyilo
00:23
трампа щас посадят в тюрьму,судя по новостям,а на байдуна спишут все грехи.Это значит гражданская война будет скоро в сша,с огнестрелами нигеры начнут колоть друг друга,прям как в гта5 будет по новост...
Солнечная энергия вскоре может использоваться для получения тепла для нужд промышленности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем