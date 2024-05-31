Компания Klarna использует инструменты генеративного искусственного интеллекта (GenAI) для создания изображений и маркетинговых кампаний.

Быстрый прогресс в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI) означает, что все больше и больше отраслей хотят полагаться на эту технологию. Прежде всего, есть надежда, что это облегчит нагрузку на различные сферы, что, в свою очередь, приведет к экономии средств.



Одной из областей применения является маркетинг, как показывает пример Klarna. Финтех-компания заявляет, что использует GenAI для таких целей, как проведение маркетинговых кампаний и создание изображений. Это помогло ей сэкономить около $10 млн в год, сообщает Reuters.

По данным фирмы, увеличено количество маркетинговых кампаний. Используя инструменты GenAI, такие как Midjourney, DALL-E и Firefly, Klarna смогла сократить затраты на создание изображений на $6 млн.

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Многие компании использует GenAI для еженедельного обновления изображений в своих приложениях и на сайтах с учетом ключевых событий розничной торговли, таких как День святого Валентина.

«Традиционно было бы очень дорого добавлять персонализированные изображения для таких мероприятий, но с ИИ это больше не проблема», — заявил директор по маркетингу Klarna Дэвид Сандстрем.

По сути, компании устраняют необходимость в стоковых изображениях. Так, за первые три месяца 2024 года с помощью GenAI для Klarna было создано более 1000 изображений. Это сократило цикл разработки изображения с шести недель до семи дней. Еще $4 млн экономии удалось получить за счет сокращения расходов на сторонних поставщиков маркетинга для переводческих, производственных и социальных агентств.

Klarna в партнерстве с OpenAI разработала искусственного интеллекта-помощника по обслуживанию клиентов, который, по словам компании, сможет выполнять работу 700 штатных сотрудников.