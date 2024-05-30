У Nvidia рекордные финансовые показатели с начала 2024 года.

На этой неделе был установлен новый рекордный максимум для акций Nvidia: вечером 28 мая цена составила $1149,99. Причиной этого является продолжающийся ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, а также отличные квартальные показатели и хорошие перспективы. Кроме того, Илон Маск недавно обратил на производителя чипов еще больше внимания.

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Nvidia В конце прошлого года цена акции составляла всего около $550. С этого момента становится заметен ажиотаж вокруг ИИ. На прошлой неделе Nvidia представила текущие квартальные показатели. Всего неделю назад акции технологической компании закрылись на рекордно высоком уровне в $953,86 за акцию — почти вдвое выше, чем в начале года. Это уже сделало Nvidia третьей по стоимости компанией после Microsoft и Apple — больше, чем Google, Amazon. Цена акций теперь также превысила барьер в $1000, впервые в конце прошлой недели. С начала года доля зафиксировала рост примерно на 130%.

Сейчас зафиксирован новый исторический максимум. С рыночной капитализацией в $2,8 трлн Nvidia также приближается к следующему «прорыву» в этом отношении. Кроме того, Илон Маск недавно внес свою лепту в эту шумиху. Как сообщалось, в начале недели основатель Tesla объявил о раунде финансирования серии B в размере $6 млрд для своего стартапа xAI. Как сообщают Reuters и The Information, Маск планирует построить «суперкомпьютер» к концу 2025 года. Для этого будут использоваться графические процессоры от Nvidia, точнее графический процессор Tensor Core H100. Маск ожидает, что для сборки компьютера потребуются тысячи чипов H100. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Вполне возможно, что эта новость еще больше повысит цену акций Nvidia. С точки зрения рыночной капитализации компания Apple сейчас находится в пределах досягаемости; оценка производителя iPhone составляет около $2,91 трлн. На первом месте Microsoft, единственная компания, которая в настоящее время стоит больше $3 трлн ($3,20 трлн).