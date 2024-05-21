По просьбе Ирана о помощи была активирована картографическая система в рамках программы быстрого реагирования Copernicus в связи с катастрофой вертолета, на котором находился президент Ирана.

Европейская комиссия по запросу Ирана запустила в воскресенье (то есть 19 мая этого года) сервис спутниковой картографии Copernicus для поддержки поиска вертолета с президентом Эбрагимом Раиси на борту. Правительственный вертолет разбился недалеко от города Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Днем позже была подтверждена смерть иранского президента и министра иностранных дел государства.

Источник изображения: ЕКА

Итак, по запросу Ирана был активирован картографический сервис «Коперник» (Copernicus). «Коперник» — это спутниковая программа ЕС по наблюдению за Землей, реализуемая Европейской комиссией в сотрудничестве, в частности, с Европейским космическим агентством.

Данные, собираемые системой Copernicus, охватывают 6 основных областей: состояние Земли, состояние воды, состояние атмосферы, изменение климата, чрезвычайные ситуации/стихийные катастрофы, безопасность. На этот раз европейские спутники должны были помочь найти главу государства Иран.

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На следующий день стало очевидным, что в результате аварии погибли президент Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян. Катастрофа произошла при густом тумане в горном районе на северо-западе страны. Плохие условия привели к тому, что спасательный вертолет не смог добраться до места, где предположительно находился потерпевший крушение вертолет. Утром в понедельник, 20 мая, после обнаружения обломков вертолета официально подтвердилась смерть иранского президента и главы МИД. Россия также участвовала в операции: было отправлено в зону крушения два самолета МЧС.

Конституция Ирана предусматривает, что в случае смерти президента первый вице-президент - в настоящее время Мохаммад Мохбер - займет эту должность с согласия верховного лидера Али Хаменеи, а президентские выборы будут организованы через 50 дней.

Актуальная информация системы Copernicus необходима для безопасных и успешных спасательных операций. Данные дистанционного зондирования Земли по спутниковым снимкам являются отличным источником информации об интересующей территории. Используя спутниковые технологии, спасатели могут лучше управлять техникой и другими ресурсами.