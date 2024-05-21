Марсианский спускаемый аппарат НАСА InSight уже давно прекратил отправлять изображения на Землю. Он навсегда погряз в песках Красной планеты.

Технические устройства, такие как зонды, роверы и спускаемые аппараты, помогают узнать больше о Марсе и его природе. Однако роботы, посланные туда людьми, не могут работать вечно — после «выхода на пенсию» они остаются на Марсе и напоминают Вселенной о пребывании человека на планете.



Недавно марсианский разведывательный орбитальный аппарат НАСА (Mars Reconnaissance) с помощью очень мощной бортовой камеры сделал фотографию обломков робота, медленно исчезающих в песке, — человеческого артефакта на другой планете.

НАСА недавно поделилось этим удивительным открытием на платформе X вместе с загадочным изображением, как отмечает платформа Mashable.



Робот — это спускаемый аппарат InSight, который выведен из эксплуатации с декабря 2022 года. Занесенный песком зонд находится на равнине под названием Elysium Planitia.

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«Списанный посадочный модуль был недавно обнаружен марсианским разведывательным орбитальным аппаратом. Изучая место посадки InSight с течением времени, ученые смогут увидеть, как быстро там скапливается пыль, что помогает оценить возраст других поверхностей», — пишет НАСА.

Предполагается, что Mars Reconnaissance просканирует поверхность планеты на наличие воды и задокументирует, как ее поверхность меняется.

Стационарный спускаемый аппарат InSight прибыл на Марс в ноябре 2018 года для измерения там сейсмической активности. Устройство зафиксировало в общей сложности более 1300 марсотрясений, что является доказательством того, что Марс имеет активное ядро и, следовательно, не является геологически мертвой планетой. Помимо важных измерений активности внутри планеты, посадочный модуль также отправлял на Землю ежедневный «сводок погоды на Марсе».

Всего через два года он уже достиг поставленных целей. Теперь робот будет предоставлять ценные данные даже после окончания срока эксплуатации, поскольку песок на нем может многое рассказать о Марсе.

В отличие от марсоходов Curiosity и Perseverance, InSight питался не от ядерного двигателя, а от солнечной энергии. Однако песок на Красной планете покрывал панели. В какой-то момент батарейки вышли из строя.