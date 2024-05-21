Глава компании Digital Currency Group Барри Силберт объявил о смене руководства управляющей компании Grayscale Investments. Новый генеральный директор пришел с Уолл-стрит.

20 мая стало известно, что Майкл Сонненшайн ушел с поста генерального директора Grayscale, компании, стоящей за крупнейшим биткоин-ETF. Барри Сильбер, генеральный директор материнской компании Digital Currency Group, публично поблагодарил его за примерно 10 лет работы, в течение которых Сонненшайн возглавлял Grayscale в качестве генерального директора.

Сонненшайн запомнился тем, что активно занимался внедрением биткоина в институциональные портфели. Даже на слабом рынке он утверждал, что биткоин должен иметь хотя бы небольшую долю в диверсифицированном портфеле каждого инвестора.

Тема, которая обычно доминирует в средствах массовой информации, когда речь заходит о ценах на криптовалюту, — это высокая волатильность биткоина. Первая и самая старая криптовалюта выросла примерно до $20 000 в 2017 году, а затем упала до $3 000. Затем актив вырос почти до $69 000 спустя всего три года. Текущий исторический максимум в размере около $74 000 был зафиксирован в марте. Биткоин уже несколько недель торгуется на уровне около $60 000 - $64 000. 21 мая ведущий актив резко вырвался вперед и преодолел отметку в $70 000.

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Однако, по словам Сонненшайна, эта волатильность абсолютно не является проблемой для реальных инвесторов. Когда министр финансов США заявила, что биткоин не идеален для формирования пенсии, Сонненшайн возразил, что инвесторам известно о долгосрочной доходности биткоина. Йеллен сделала заявление после того, как управляющая активами компания Fidelity сказала, что инвесторы могут вскоре добавить биткоин в свои инвестиционные планы. Разговоры о диверсификации портфели с помощью биткоина недавно снова возникли на фоне сообщений об инфляции.

На посту руководителя Grayscale Сонненшайна сменит Питер Минцберг, ветеран Уолл-стрит. Он вступит в должность 15 августа. В настоящее время Минцберг работает руководителем отдела стратегии управления активами в крупном банке Goldman Sachs, а ранее он работал в крупных поставщиках финансовых услуг, таких как BlackRock и Invesco.

Это значит, что не только все больше и больше компаний с Уолл-стрит проникают на рынок биткоина, но и то, что профессионалы уходят в криптоиндустрию.

Флагманский продукт Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), сталкивался с высоким оттоком средств с момента преобразования из закрытого траста в спотовый ETF. Более половины из почти 620 000 BTC, которыми GBTC владел по состоянию на 10 января 2024 года, с тех пор ушло из инвестиционного продукта. Вероятно, это связано в первую очередь с административным сбором в размере 1,5%, который в разы выше, чем у конкурентов.

BlackRock, например, взимает всего 0,25% за свой биткоин-ETF IBIT. ETF крупнейшего в мире управляющего активами смог привлечь около 275 000 BTC с момента его утверждения и в настоящее время управляет лишь на 10 000 BTC меньше, чем крупнейший ETF GBTC.

Соответственно, некоторые аналитики рынка подозревают, что основной причиной изменения позиции руководства Digital Currency Group является отток средств из GBTC, который установил отрицательный рекорд для ETF. Пока неизвестно, изменит ли новый генеральный директор структуру GBTC, чтобы ETF мог вернуться в нормальное русло.