Цена Ethereum реагирует на слухи об одобрении ETF. Считается, что одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых биржевых фондов (ETF) на базе Ethereum остается вопросом времени.

Утром 21 мая цена Ethereum протестировала отметку $3 600. Биткоин преодолел уровень в $70 000. Многие аналитики связывают позитивную динамику Ethereum с грядущим одобрением спотовых биржевых фондов (ETF) на базе этого цифрового актива.



На днях Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) поручила компаниям обновить ключевые документы для спотовых ETF Ethereum. По мнению инсайдеров, это говорит о том, что регулятор, возможно, надеется одобрить эти заявки до крайнего срока в четверг, 23 мая. Одного этого было достаточно, чтобы внезапно улучшить настроения на рынке криптовалют и, в частности, поднять цену ETH.

Обновление документации 19b-4 не означает автоматически одобрение ETF. Потенциальные эмитенты также должны получить одобрение своих заявок S-1, прежде чем продукты можно будет продавать. По словам человека, знакомого с вопросом, утверждение документов S-1 не привязано к срокам и может занять неопределенное количество времени.

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Рост рынка начался в понедельник, 20 мая. Цена Ethereum подскочила на 9% примерно за 20 минут, с $3 143 до $3 428. По данным CoinGecko, 24-часовой прирост составляет более 11% при текущей цене почти в $3 600. Свежие слухи о том, что спотовые ETF могут быть одобрены на этой неделе, способствовали быстрому росту курса ETH.

Аналитики Bloomberg Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт теперь оценивают вероятность одобрения заявок SEC начиная с этой недели в 75%. Раньше они были гораздо более пессимистичны и видели шансы всего в 25%.

Если SEC действительно даст зеленый свет спотовым ETF на Ethereum, это может оказать существенное влияние на рынок криптовалют. ETF предоставят институциональным инвесторам регулируемый и удобный доступ к Ethereum без необходимости напрямую владеть самой криптовалютой.

Эксперты полагают, что одобрение ETF на Ethereum еще больше повысит цену актива и приведет к увеличению ликвидности и принятию криптовалюты. Однако пока точно неизвестно, примет ли SEC окончательное решение и когда это произойдет.

В любом случае рынок уже чрезвычайно чувствителен к любым новостям и слухам, связанным с возможным одобрением спотовых ETF.